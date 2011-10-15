Deniz Feneri'ndeki 485 bilgisayarın hard diskinden yüz binlerce mail çıktı

T24 - Deniz Feneri e.V. soruşturmasında operasyon öncesi 485 bilgisayarın hard diskinden silinen yüz bin mail kurtarıldı ve yeni delillere ulaşıldı.





Taraf'ın haberine göre; Almanya’daki Deniz Feneri e.V Davası’nın Türkiye uzantısı ile ilgili soruşturmayı yürüten üç savcının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden alınmasıyla dosyayı devralan savcılar Hakan Pektaş ve Veli Dalgalı, soruşturmayı derinleştiriyor. Savcılar, aralarında Zahit Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu şüphelilerin evinde 2009’da yapılan aramalarda ele geçirilen 485 bilgisayar hard diskinin içerisindeki verilerin çözümlenmesi için bilirkişi görevlendirdi. Bilgisayar hard disklerinin bir kısmının çözümünün tamamlandığı öğrenilirken, dosyaya yeni delil olarak girebilecek nitelikte bilgilere ulaşıldı.



Şüphelilerin ev ve işyerinde 16 Ekim 2009 tarihinde yapılan eş zamanlı baskınlarda ele geçirilen 485 bilgisayar hard diskinin, operasyondan kısa bir süre önce silindiği tesbit edilmişti. Soruşturmayı yürüten eski savcılar, 2010 yılı başlarında bilgisayarların silinen belleklerinin geri dönüşümünü sağlamak için dokuz ay boyunca imaj çözüm çalışması yaptırmış, görevden alma kararı ile çalışmalar yarım kalmıştı.

100 bin mail, 114 klasörün incelenmesi tamamlandı



Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, soruşturmayı devralan savcılar Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş, el konulan 485 bilgisayar hard diskinin içeriğine ilişkin detaylı bir rapor hazırlaması için teknik konuda uzman bilirkişi görevlendirdi. 485 hard disk içerisinde yaklaşık olarak 700 terabaytlık bir alan kaplayan bilgiler, 14 hard diskte toparlandı. Yaklaşık 100 bin mail ve hard disklerde bulunan 114 klasörün tek tek incelendiği öğrenildi. 100 bin mail içerik olarak fotoğraflar, faturaları, yazışmalar şeklinde kategorilere ayrıldı. 14 hard diskte toplanan verilerden yarıya yakının incelenmesinin tamamlandı ve savcılara bir ön rapor şeklinde sunuldu. Raporda soruşturma dosyasına yeni delil olarak eklenecek bilgilere de ulaşıldı.



Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve RTÜK eski Başkanı Zahit Akman’ın avukatları Ersan Şen ve Hakan Yıldız, dün savcılara suçun niteliğinin iddia edildiği gibi ‘dolandırıcılık’ olmadığını belirterek, niteliğin yeniden tanımlanması için başvuruda bulundu.

Taklit imzalı makbuzlar savcıda



Deniz Feneri e.V Derneği’nin bazı valilik ve belediyeler aracılığı ile Türkiye’deki fakir vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşarak düzenledikleri sahte makbuzlarda ismi geçenlerin talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi. Sahte makbuzlarla hazırlanan yardım listesi, savcıların 2010 yılı ocak ayında Alman savcılarla biraraya geldiklerinde kendilerine teslim edildi. Savcılar Türkiye’ye döndüklerinde, faturaların sahte olup olmadığının anlaşılması için adına fatura düzenlenen her vatandaşa, “Deniz Feneri e.V Derneği’ne yardım müracaatınız oldu mu”, “Bu dernekten yardım aldınız mı”, “Herhangi bir fatura imzaladınız mı” şeklinde toplam 12 soru yöneltildi. İfadesi alınan vatandaşların büyük bir kısmının dernekten yardım almadığını ve faturalardaki imzaların kendilerine ait olmadığını belirttiler. Bu arada adına sahte fatura düzenlendiği belirlenen Elazığlı bir vatandaş, dernekten şikâyetçi oldu.



