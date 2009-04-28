Deniz Feneri'nde suçlanan 16 kişi kim?

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Baykal: Yalan söyleyen Bakan Şahin istifa etsin

Akman’ın adı var mı?

Alman yargısını kızdıran mektup

Almanya’dan geçen cuma günü gelen Deniz Feneri dosyası ile ilgili olarak dün (28 Nisan 2009) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 16 kişi hakkında Türkiye’den “adli yardım” talebi bulunduğunu söyledi, ancak isim açıklamadı.Şahin, gazetecilerin “Soruşturmanın kapsamı nedir, kaç kişiyle ilgili” sorusuna şu yanıtı verdi: “Almanya’da Deniz Feneri dosyasıyla ilgili başlattıkları bir soruşturma bağlamında Türkiye’de bulunduğu ifade edilen kişilerle ilgili adli yardım talebinde bulunuyorlar. 16 kişiyle ilgili.”Bakan Şahin, “RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Zekeriya Kahraman’ın adı var mı?” sorusuna yanıt vermedi, “İnceleme sürüyor. Bu konuda bir değerlendirme yapmayayım”demekle yetindi.Davaya bakan Alman hakim Dr. Jochen Müller ve Frankfurt Başsavcısı Doris Müller Scheu, yaptıkları açıklamalarda Almanya’da hakkında soruşturma açılan şirketin yöneticilerinin arasında Zahid Akman’ın da olduğunu söylemişti.Hakim Müller; Posta gazetesinden Kamil Taylan’ın “Bu davada Zahid Akman veya Zekeriya Karaman gibi isimler var mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti:“Tabii. Bu kişiler burada Deniz Feneri`nin kurduğu şirketlerin hissedarları idiler. Daha doğrusu Deniz Feneri’ni bir yerde kendi çıkarları için kullandılar. Zahid Akman RTÜK Başkanı olduktan sonra bu firmalardan adını sildirmiştir.”Başsavcı Scheu da, Akman’ın adını vererek Taylan’a şöyle demişti:“Dolandırıcılık ve sahte iflas suçları işlendiği şüphesiyle OFWG`nin eski yöneticileri hakkında soruşturma açtık. Soruşturma açılan yöneticiler arasında Türkiye`deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman da bulunuyor. Zahid Akman`ın da aralarında bulunduğu yöneticiler kooperatife katılmak isteyen kişileri ayda ortalama 80 euro`ya üye kayıt etmişler. Üyelere `Ödediğiniz aidatlar sekiz yıl içinde ikiye katlanacak` vaadinde bulunulmuş. Ayrıca Alman hükümetinin de, ev yapım fonundan yardım vereceği vaat edilmiş.”Nisan ayının üçüncü haftasında Zahid Akman, Zekeriya Karaman ve İsmail Karahan’ın Deniz Feneri davasına bakan Alman hakim Dr. Jochen Müller’e, dava sürecinde mağdur edildikleri iddiasıyla AİHM’ye gidecekleri yolunda bir mektup gönderdikleri ortaya çıktı. Alman hakim, Milliyet gazetesine kendisine bir mektup geldiğini doğruladı, ancak içeriği hakkında bilgi vermedi. Alman yargı çevreleri, bu mektubu mahkemeyi etkilemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.