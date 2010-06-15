Deniz Feneri'nde notere beraat

T24 - Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasında ceza alan Mehmet Gürhan’ın yurtdışında tutuklu bulunduğu dönemde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a usulsüz şekilde genel vekaletname verdiği iddia edilen İstanbul 10’uncu Noteri İsmet Büyükkılıç beraat etti.



Almanya’daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan’ın yurtdışında tutuklu bulunduğu dönemde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a usulsüz şekilde genel vekaletname verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından beraat etti. Mahkeme heyeti, "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanmak suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanık İsmet Büyükkılıç’ın beraatine karar verdi.





Byüükkılıç: Beraatimi istiyorum



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Büyükkılıç ve avukatı katıldı. Sanık Büyükkılıç suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.





Büyükkılıç'ın beraatine karar verildi



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanık İsmet Büyükkılıç’ın her iki suçtan da beraatine oy birliği ile karar verdi.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şikayetçiydi



Şikayetçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Atilla Kart’ın talimatla daha önceden ifadesi alınmıştı.





"Sanık hakkında şahsi şikayetim yoktur"



Müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatla alınan ifadesinde, "Şikayet dilekçesindeki hususların dışında özel bir talebim yoktur. Ayrıca arkadaşımla birlikte dilekçe ekinde sunduğumuz belgelere itibar edilmesini, araştırılmasını ve gazete haberlerininde değerlendirilmesini talep ediyorum. Ben velaletnamedeki yazının çıktısı ve yazı karakterlerine göre bu evrakın yurtdışına hazırlanıp, imza için gönderildiği kanaatini taşıyorum. Böyle bir endişem vardır. Bu hususun delillerle birlikte değerlendirilip, neticeye varılmasını mahkemenin dikkattine sunuyorum. Sanık hakkında şahsi şikayetim yoktur. Sanığın eylemine sebebiyle şahsi bir zararım yoktur. bu nedenle davaya katılma talebinde bulunmuyorum. Sıfatım ve görevim sebebiyle parlamenter sorumluluğunu ve yasama denetim görevim çerçevesinde kamuoyununda dikkatini çektiğim bir hadisedir" ifadelerini kullanmıştı.





"Davaya katılma talebim yoktur"



Müşteki Atilla Kart talimatla alınan ifadesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili olduğunu söyleyerek, "Yasama Denetimi Çalışmaları kapsamında dikkatimi çeken ’Deniz Feneri Davası’ çerçevesinde Türkiye ile bağlantısı ile ilgili şikayetimiz vuku bulmuştu. Bu şikayetimiz sebebiyle daha önce sunduğumuz belgeler değerlendirilmiş, davada müşteki sıfatı tarafımıza verilmişti. Gerçekte olayla ilgili doğrudan bir zarara uğramam söz konusu değildir. Bu nedenle davaya katılma talebim yoktur. Kamuoyu adına yasama denetim sorumluluğu çerçevesinde bir görev yaptığımı zannediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





