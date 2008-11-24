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Deniz Feneri'nde kritik gün

Almanya’da Eylül ayı başında görülen Deniz Feneri davasının gerekçeli kararının bugün açıklanması bekleniyor.

24 Kasım 2008 02:00

Almanya’da Eylül ayı başında görülen Deniz Feneri davasının gerekçeli kararının bugün açıklanması bekleniyor. Frankfurt Eyalet Mahkemesi sözcülerinden Klaus Wiens, kararın son kontrollerinin tamamlandığını ve resmi açıklanın bügün yapılacağını belirtti.

Mahkeme tarafından 17 Eylülde açıklanan kararda, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay ve Firdevsi Ermiş 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, 2 yıl 9 ay hapis cezası alan Mehmet Taşkan'ın tutukluluk halinin ise kaldırılmasına karar verilmişti.
Gerekçeli kararın internette yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu ise önümüzdeki günlkerde belli olacak. Kararda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren önemli ifadelerin olması bekleniyor.


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