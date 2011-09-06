Deniz Feneri'nde çifte muhasebe kaydı itirafı

T24

Alper Görmüş yazdı: Savcı hatası değil tapu işgüzarlığı

Talimat Kanal 7 ’den



Şafak tek başına talimat vermez

BDDK inceleme başlattı



Ankara Cumhuriyet Savcıları Mehmet Tamöz, Nadi Türkaslan ve Abdulvahap Yaren’in Almanya’daki Deniz Feneri e.V. soruşturmasında görevden alınmadan önce sorguladıkları Kanal 7 Bilgi İşlem Sorumlusu Cüneyt Kavasoğlu’nun savcılık ifadesinde önemli itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Taraf gazetesinin haberine göre, Deniz Feneri soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Kavasoğlu, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği ile eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 yöneticileri Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’in ortak hisselerinin bulunduğu şirketler arasındaki para trafiğinin çifte muhasebe kaydı ile tutulduğunu itiraf etti.Kavasoğlu, çifte muhasebe uygulamasının Almanya merkezli olmadığını Türkiye’den yönetildiğini kendisine böyle bir sistem kurması için Kanal 7 yöneticilerinden Muzaffer Şafak’ın talimat verdiğini anlattı. Şafak’ın avukatı ise Muzaffer Şafak’ın konum olarak böyle bir talimat vermeyeceğini belirterek savunma yaptı. Deniz Feneri savcılarına daha önce ifade vermek için 15 kez dilekçe yazan ancak savcıların delil toplamalar tamamlanmadığı için reddettikleri Kavasoğlu, 15 temmuzda verdiği ifadede yardım paralarının usulsüz bir şekilde şirket hesaplarına aktarıldığını itiraf etti.Kavasoğlu’nun yaptığı itiraflar nedeniyle serbest kaldığı ve savcılara şu bilgileri verdiği öğrenildi: “Deniz Feneri e.V. Derneği ile Kanal 7 yöneticilerinin Zahid Akman’ın ortak olduğu şirketlerin hesaplarına para giriş çıkışını gösteren çifte muhasebe kaydı yapılması için bir uyum programı yapmam konusunda Muzaffer Şafak’tan talimat aldım. Talimat doğrultusunda dernek ve şirket arasındaki para trafiğinin her ikisinden de birer kullanıcının şifre ile giriş yapmasını sağlayacak ve kolay kolay çözümlenemeyecek bir uygulama sistemi kurdum. Sistem iddia edildiği gibi Almanya merkezli değil, Türkiye merkezli yönetiliyordu. Almanya’dan para akışını miktarını işleyen kişi Firdevsi Ermiş, Türkiye’den kullanan kişi ise Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara’ydı. Ben sadece sistemin kurulması görevinde bulundum. Bu sistemde dernek kasasına giren paraların ne miktarının şirketlere aktarıldığını gösteren iki muhasebe kaydı bulunuyordu. Çözümlenmesi halinde tüm kayıt dışı paraların kullanımına ilişkin bilgilere ulaşılabilir.”Kavasoğlu’nun iddiaları üzerine savcılar soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Muzaffer Şafak’a “Çifte muhasebe kaydının tutulması için uygulama sistemi kurulması talimatı verdiniz mi?” sorusunu yönelttiler. Şafak’ın avukatı ise savcılık sorgusunda “Müvekkilimin böyle bir talimatı tek başına vermesi mümkün değil” diyerek, Kanal 7’nin yönetim kurulunu işaret etti.Dernek ve şirket arasındaki para akışını ortaya koyan muhasebe kayıtları, 2010 yılı nisan ayında bilgisayarların hard disklerinin çözülmesinin ardından ortaya çıkmıştı. Savcıların çifte muhasebe kaydını ortaya çıkarmasının ardından, Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu (BDDK) da söz konusu şirket hesaplarından bankalara aktarılan paraları mercek altına aldı. Şirket hesaplarına yönelik inceleme başlattı.