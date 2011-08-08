T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Feneri’nde 5 kişi daha gözaltına alındı

Deniz Feneri soruşturmasında gerçekleştirilen 4. dalgada, derneğin kurucusu Mehmet Gürhan'ın...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Deniz Feneri soruşturmasında gerçekleştirilen 4. dalgada, derneğin kurucusu Mehmet Gürhan'ın eşi Nurgül Gürhan, kayınbiraderi İzzet Kurum'la kız kardeşi , dayısı Hakkı Sadal ve Ahmet Coşar dahil 5 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında 5 kişi “kuryelik” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, bu isimler arasında derneğin kurucusu Mehmet Gürhan’ın eşi Nurgül Gürhan da var. Nurgül Gürhan, Avrupa Deniz Feneri Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi.

7.5 milyon Euro’luk yardımı hesabına geçirdiği öne sürülen İzzet Kurum ve kız kardeşi de bulunuyor. İzzet Kurum, aynı zamanda Mehmet Gürhan'ın kayınbiraderi.

Mehmet Gürhan’ın dayısı Hakkı Sadal ve Ahmet Coşar da polis tarafından gözaltına alınanlardan.

Derneğin ikinci başkanı Mehmet Sıddık Balıkçı gözaltındaki bir diğer isim. Balıkçı, Kanal 7'nin Avrupa yayınında çalışıyor.

Almanya’da toplanan milyonlarca Euro’nun bu kişiler aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği öne sürülüyor.

İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların önümüzdeki saatlerde Ankara’ya getirilmesi bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24