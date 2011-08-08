Deniz Feneri’nde 5 kişi daha gözaltına alındı

T24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında 5 kişi “kuryelik” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.ntvmsnbc'nin haberine göre, bu isimler arasında derneğin kurucusu Mehmet Gürhan’ın eşi Nurgül Gürhan da var. Nurgül Gürhan, Avrupa Deniz Feneri Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi.7.5 milyon Euro’luk yardımı hesabına geçirdiği öne sürülen İzzet Kurum ve kız kardeşi de bulunuyor. İzzet Kurum, aynı zamanda Mehmet Gürhan'ın kayınbiraderi.Mehmet Gürhan’ın dayısı Hakkı Sadal ve Ahmet Coşar da polis tarafından gözaltına alınanlardan.Derneğin ikinci başkanı Mehmet Sıddık Balıkçı gözaltındaki bir diğer isim. Balıkçı, Kanal 7'nin Avrupa yayınında çalışıyor.Almanya’da toplanan milyonlarca Euro’nun bu kişiler aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği öne sürülüyor.İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların önümüzdeki saatlerde Ankara’ya getirilmesi bekleniyor.