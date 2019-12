Deniz Feneri yetmedi, itfaiyeci oldular

İstanbul’un itfaiye ihalesini Lapis-Makro ortaklığı aldı. Lapis’in ortakları arasında Deniz Feneri e.V. soruşturmasında adı geçen Beyaz Holding bulunuyor. Şirket, Beyaz Holding’le aynı adreste faaliyet gösteriyor.



Deniz Feneri Derneği e.V. soruşturmasına adı karışan Beyaz Holding’e bağlı şirketlerden Lapis Eğitim’in Makro şirketiyle kurduğu ortaklık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye hizmet alımı ihalesini aldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da organik bağının bulunduğu Beyaz Holding A.Ş., Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı İSMEK ihaleleriyle tanınıyor.



Kentteki itfaiye hizmetini yürüten 1000’e yakın itfaiye erini yakından ilgilendiren ‘itfaiye hizmet alım ihalesi’ni bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden Bimtaş A.Ş.’nin dışında bir şirket kazandı. 13 firmanın teklif aldığı ve 7 Aralık’ta düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı. Lapis-Makro ortaklığı en düşük teklifi vererek ihaleyi aldı. Bunun üzerine, Bimtaş 898 personele sözleşmelerinin yıl sonunda iptal edileceğini duyurdu. İtfaiyeciler gelişmeler üzerine sokaklara dökülürken, belediye, itfaiye hizmeti için 2010 yılında ihaleyi kazanan Lapis-Makro iş ortaklığı personelinin çalıştırılacağını açıkladı.



Yılbaşından itibaren İstanbul’a itfaiyeci hizmeti verecek olan Lapis-Makro iş ortaklığı aslında tanıdık. Ortaklığın ilk firması olan Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi, kamuoyunun Almanya’da yürütülen Deniz Feneri Derneği e.V. soruşturmasıyla tanıdığı Beyaz Holding A.Ş. ile aynı adreste faaliyet gösteriyor.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) sicil kayıtlarına göre 4 Haziran 1998 tarihinde 20 bin TL sermayeyle kurulan Lapis şirketinin iş konusu; eğitim ağırlıklı kurs ve seminerler. Kayıtlara göre şirketin ortağı İsmail Karahan ile Etkin Eğitim ve Organizasyon Limited Şirketi. Etkin Eğitim’in ortakları ise İsmail Karahan ile Kanal 7’nin sahibi Zekeriya Karaman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Beyaz Holding A.Ş. İsmail Karahan aynı zamanda Beyaz Holding’in de yönetim kurulu üyesi.



Tüm yolların İsmail Karahan ve Beyaz Holding A.Ş.’ye çıktığı Lapis Eğitim’in logosu Beyaz Holding A.Ş.’nin internet sitesinde “Etkin Eğitim” ile birlikte yer alıyor. Ancak İTO kayıtlarında Beyaz Holding A.Ş., Erol Dilaver ve Ahmet Hüküm ile birlikte Lapis’in eski ortakları arasında bulunuyor. RTÜK eski Başkanı Zahid Akman da Beyaz Holding’in eski yöneticilerinden.





İSMEK’te de varlar



İtfaiye hizmet alımı ihalesi Beyaz Holding A.Ş’ye bağlı şirketlerin belediyeden aldığı ilk ihale değil. Etkin Eğitim, 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (İSMEK) ihalesini 69 milyon 615 bin liralık teklifle kazandı. Tek katılımcı olarak 2009 ihalesine giren şirketi bünyesinde barındıran Beyaz Holding, 2006’dan bu yana İSMEK ihalesini kazanıyor. 2006’daki İSMEK ihalesini Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şti’nin eski adı olan Atlas Pazarlama Eğitim, Yayıncılık, Yapımcılık, Filmcilik ve İdari Hizmetleri Ltd. Şti. 49 milyon 241 bin lira bedelle kazanmıştı. 2007 yılında ise aynı ihaleyi Beyaz Holding ve RTÜK eski Başkanı Zahid Akman’ın eski ortakları arasında yer aldığı Merkez Medya Basın Reklâm Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri 51 milyon 588 bin lira ile kazanmıştı. 2008 yılında da ihalenin galibi bu yıl olduğu gibi Etkin Eğitim idi.





İkinci şirket Makro



Beyaz Holding A.Ş.’nin ihale için ortaklık yaptığı Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ise İTO kayıtlarına göre 7 yıllık bir temizlik şirketi. İş konusunda, “her türlü temizlik hizmetlerini yapmak, ihalelerine girmek, her türlü oto, kara nakil vasıtalarının, deniz ve hava yolları araçlarının iç ve dış temizliğini yapmak, ev ve işyeri gereçleri halı, kilim, koltuk ve bunun gibi eşyaların temizlenmesi işlerini yapmak” ifadeleri bulunan şirketin ortakları İlyas Keleş ile Yunus Petek. Kayıtlara göre 20 bin TL sermayeli şirketin eski ortakları ise Yasin Kekeç, İhsan Sevim, Süleyman Kekeç, Mustafa Sevim.





Şirketler isim değiştirdi adres aynı kaldı



- 2010 itfaiye ihalesi 7 Aralık 2009’da yapıldı. 13 şirketin şartname aldığı ihaleye BİMTAŞ dahil 8 şirket teklif verdi. Ancak bu kez sürpriz oldu ve ihaleyi Lapis-Makro konsorsiyumunun kazandığı açıklandı. Lapis-Makro 930 personelle 2010 boyunca İstanbul’da hizmet vermeyi üstlendi.



- Lapis Zekeriya Karaman ile İsmail Karahan’ın hakim ortak olduğu sık sık isim değiştiren bir şirket. Bir önceki adı MEPA Medya Pazarlama. 20 bin TL sermayeli şirketin ortakları arasında adı Deniz Feneri e.V’de geçen Beyaz Holding de var. Aralık 2008’de isim değişirken Beyaz Holding’in payı da Karahan’la Karaman’ın kontrolündeki Etkin