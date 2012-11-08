Deniz Feneri Suriyeli mülteciler için topladığı kurban etlerini kokuttu mu?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Deniz Feneri Derneği’nin Kilis’te Suriyeli mülteciler ile muhtaçlara dağıtılmak üzere gönderdiği kurban etinin bozuk çıktığını, bin 750 kilonun hayvan barınaklarına gönderildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Şeker, yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a, "Deniz Feneri Derneği tarafından Kilis’te dağıtılan ve insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda bozuk olan et dolayısıyla kaç vatandaşımız hastanelere müracaat etmiştir" dedi.

CHP'li Mehmet Şeker’in, bozuk etlerle ilgili önergesi ve Başbakan'a yönelttiği sorular şöyle:

Etlerin sıcaklık derecesi artı 40

Deniz Feneri Derneği tarafından Kilis’te yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ve Suriyeli mültecilere dağıtılmak üzere gönderilen etler bozuk çıkmıştır. Gelen şikâyetler üzerine yapılan incelemede “Deniz Feneri tarafından dağıtımı yapılmak istenen etler üzerinde yapılan incelemede etlerin sıcaklıklarının +4 C0’nin çok üzerinde olan 19,5 ile 20 C0 arasında olduğu, etlerin renklerinin değiştiği, kokuşmadan dolayı kokularının her tarafı sardığı, etten keskin kokular geldiği, etlerde yeşilimsi renk oluştuğu et özelliğini kaybettiği ve tüketiminin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu” belirtilmektedir.

Bu raporla birlikte, 1750 kg et toplanarak hayvan barınağına gönderilmiştir. Bu durumdan bağış sahiplerinin haberdar edilip edilmediği, insan sağlığını tehdit edecek seviyede bozulmuş etlerin muhtaç ailelere nasıl reva görüldüğü konularında kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Hayırseverler bozuk etten haberdar mı?

-Deniz Feneri Derneği tarafından Kilis’te Suriyeli mültecilere ve yoksul vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen toplam etin miktarı ne kadardır?

-Deniz Feneri Derneği tarafından Kilis’te dağıtılan ve insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda bozuk olan et dolayısıyla kaç vatandaşımız hastanelere müracaat etmiştir?

-Kurban Bayramında Kilis’te yaşanan bu olayda sorumlulukları bulunanlar hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?

-Deniz Feneri Derneği tarafından Kurban Bayramı’nda bozuk et dağıtılması olayı başka illerde de meydana gelmiş midir? Bunlar hangi illerdir ve dağıtılan et miktarı ne kadardır?

-Kurbanlarının sağlıklı ve çevre koşullarına uygun olarak kesileceği ve yoksul vatandaşlara dağıtılacağı garantisiyle Deniz Feneri Derneği’ne bağış yapan hayırseverler, Kilis’te bozuk et dağıtıldığından haberdar mıdırlar?