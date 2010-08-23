Deniz Feneri soruşturmasının Türkiye ayağı tamamlanmak üzere

T24 - Almanya’da mahkûmiyetle sonuçlanan Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmanın Türkiye ayağında iddianamenin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Aylardır Almanya’ya sorgu için gitmek isteyen ancak bu talepleri Adalet Bakanlığı’nın da çekimser tavrı nedeniyle sonuçsuz kalan Türk savcılar, sonbaharda davayı açmaya hazırlanıyor.



İki yıl önce İP’nin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan, basın cumhuriyet savcısı Nadi Türkaslan’ın başında bulunduğu üç kişilik ekibin yürüttüğü bu önemli soruşturmanın ana hatları özetle şöyle:



* Almanya’dan resmi belgeler geldi: Kamuoyunda en büyük eleştiri ve tartışmanın odağını Deniz Feneri e.V. davası kapsamında Almanya’dan istenen belgelerin kaplumbağa hızıyla Türkiye’ye ulaşması ve yine aynı hızla belgelerin Türkçeye çevrilmesi oluşturdu. Zor da olsa bazı belgeler geldi ve soruşturmanın temel noktalarından birini oluşturdu.



* Malvarlıklarına tedbir konuldu: Soruşturmadaki en önemli somut adım Haziran 2009’da atıldı. Türk savcılar, Almanya’nın asıl failler olarak nitelendirdiği isimler Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ile Kanal 7’nin üst yönetiminin de aralarında bulunduğu 18 kişinin mal varlığına mahkeme kararıyla tedbir koydurdu.



* Aramalar yapıldı: Ekim 2009’da İstanbul’da aramalar yapıldı. Kanal 7’de yapılan arama tam 10 gün sürdü. Deniz Feneri’nde ve çok sayıda şirkette arama yapılırken binlerce CD’ye yüklenen belge Ankara’ya gönderildi.



* İfadeler alındı, Ermiş anlattı: Kasım 2009’da hem Deniz Feneri e.V’nin hem de Euro 7’nin muhasebecisi Firdevsi Ermiş’in 6 saatlik sorguda 18 milyon Avro’nun akibetini Türk savcılara tüm detaylarıyla anlattı.



* Önemli belgelere ulaşıldı: Aramalarda ele geçen belgelerden en önemlisi İstanbul’da bir evde bulundu. Deniz Feneri e.V. davasından halen Frankfurt’ta hapiste yatan Mehmet Gürhan’ın yazdığı gayriresmi muhasebe kaydı tutanağı Ermiş’in Alman makamlarına teslim ettiği çifte muhasebe kaydının bir benzeriydi. Almanya’daki dava sırasında bağış paralarıyla alındığı itiraf edilen gemi, dosyadaki en önemli delillerden biri olacak.



* MASAK raporu dosyaya girdi: Mal varlıklarına tedbir konulan kişilerin banka hesaplarıyla ortaklıkları bulunan şirketlerdeki hesapları incelendi. Raporda, şirket hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edildiği bilgisine yer verildi. MASAK raporu soruşturma dosyasına girdi.



* İçişleri Bakanlığı’ndan Fener raporu geldi: Deniz Feneri Derneği’yle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dernekler Dairesi tarafından hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, “2007-2008 yıllarında derneğe yapılan 50 milyon 114 bin Avro’luk bağıştan 17 milyon Avro’sunun yurtdışındaki tüzelkişilere aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu paranın hangi konularda ne şekilde kullanıldığı belirlenememiştir” bilgisine yer verildi.

