T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZ FENERİ SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ DAHA ANKARA'DA ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 17:05

-DENİZ FENERİ SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ DAHA ANKARA'DA  ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bayburt'ta gözaltına alınan Kanal 7 televizyonunun 4 yöneticisi, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenboğa Havalimanı'nda teslim aldıkları İstanbul'da gözaltına alınan Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara'yı Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman, İstanbul'da gözaltına alınan Kanal 7'nin 3 yöneticisi ile Bayburt'ta gözaltına alınan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın sağlık kontrollerinin ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24