-DENİZ FENERİ SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ DAHA ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bayburt'ta gözaltına alınan Kanal 7 televizyonunun 4 yöneticisi, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenboğa Havalimanı'nda teslim aldıkları İstanbul'da gözaltına alınan Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara'yı Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman, İstanbul'da gözaltına alınan Kanal 7'nin 3 yöneticisi ile Bayburt'ta gözaltına alınan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın sağlık kontrollerinin ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı bildirildi.