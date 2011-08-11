Deniz Feneri soruşturmasında 2 tutuklama daha

T24 - Deniz Feneri soruşturmasında mahkemeye sevkedilen İzzet Kurum ve Mehmet Sıddık Balıkçı tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Deniz Feneri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorguları tamamlanan zanlılardan Ahmet Coşar serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmelerine karar verildi.



Zanlılar, Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı.



Mahkeme, İzzet Kurum ve Mehmet Sıddık Balıkçı’nın tutuklarken Hakkı S. ve Nurgül G'yi haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla serbest bıraktı.





