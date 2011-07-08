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Deniz Feneri sorgusunda 500 soru

Akman 8 saat süren sorgusunun ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

08 Temmuz 2011 03:00

T24- Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri e.V. Derneği aracılığı ile Türkiye’ye yasadışı yollardan para transfer edildiğine ilişkin iddialar üzerine 2008 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan RTÜK Üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 TV’nin 4 yöneticisinin sorgusuna başlandı.

Soner Gürel ve Hasan Tüfekçi'nin Hürriyet'te yayımlanan (8 Temmuz 2011) haberi şöyle:




Akman 8 saat süren sorgusunun ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Farklı yöntem


Savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdülvahap Yaren, şüphelilerin sorgulamasında alışılan yöntemlerden farklı bir yol izlediler. Savcılar, gözaltındaki şüphelileri adliyeye tek tek getirterek sorguluyorlar.

Savcılar, Ankara Emniyeti KOM Müdürlüğü’ne, Akman’la birlikte Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara’nın gözaltına alınması talimatını verdi.

Polis önceki gün ilk olarak Bilkent’teki evinden Akman’ı gözaltına alarak Demiryolları Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdi ve direkt adliye binasına götürdü. Savcılar, Akman’ı sorgulamadı ve emniyete götürülerek diğer zanlılarla birlikte getirilmesi talimatını verdi. Sivil polisler arasında emniyete götürülen Akman geceyi nezarethanede geçirdi. Savcılar ilk olarak Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara’yı sorguladı. Önceki gün yaklaşık 5 saat süre ile sorgulanan Kara ile ilgili savcılar herhangi bir karar vermedi. Şüpheli avukatları ise gazetecilere yaptıkları açıklamada, “Müvekkillerimiz tek tek sorgulanacak. Ek gözaltı süreleri var. Tümünün ifadeleri alındıktan sonra savcıların tutuklama talep edip etmeyecekleri belli olacak” dediler. Kara, savcılıktaki sorgusunun ardından tekrar emniyete gönderildi. Akman ise savcılara ifade vermek üzere dün sabah adliyeye getirildi. Sivil polisler eşliğinde getirilen Akman, Savcı Mehmet Tamöz’ün odasının bulunduğu kata çıkarıldı. Akman, dün gün boyunca savcıların kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.


Sorgusu 8 saat sürdü


Savclığın, Akman ve diğer şüphelilere yöneltilmek üzere 500’e yakın soru hazırladığı bilgisi verildi. Akman’ın savcılık sorgusu yaklaşık 8 saat sürdü. Zahid Akman, savcılık ifadesinin ardından, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akman’ın avukat Hakan Yıldız, müvekkiliyle ilgili doğrudan bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.


5 kez ara verildi


Yıldız, Akman’ın yönetiminde bulunduğu şirketlerle Deniz Feneri Derneği arasındaki para transferi iddialarıyla ilgili yaklaşık 20 soru yöneltildiğini bildirdi. Yıldız, müvekkilinin sorgusu sırasında 5 defa ara verildiğini belirtti. Sorgunun tamamlanmasından sonra Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ise sorgulanmak üzere adliyeye getirildi.


Arınç: Olumlu şekilde sonuçlanmasını dileriz


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası Deniz Feneri e.V. ile ilgili tutuklamalara ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi: “Bu konuda bir görüşme yapılmadı. Bir yargı kararı olarak görünüyor. Bunun en kısa zamanda ve en olumlu bir şekilde sonuçlanmasını dileriz. Bugüne kadar tüm soruşturmalar için söyleyeceğimiz budur. Yargının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bizim herhangi bir görüşümüzün ortaya konulması mümkün değildir” dedi.

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