Deniz Feneri sonunda yargıya taşındı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geçen hafta cuma günü Adalet Bakanlığı’na gelen Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının adli yardım talebine ilişkin evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının adli yardım talebiyle ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme tamamlandı.



Bakanlık, adli yardım talebine ilişkin evrakı, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Adli yardım talebinin, Almanya'da görülen Deniz Feneri e.V Davası'nın ardından başlatılan yeni bir soruşturmaya ilişkin olduğu öğrenildi.

