Deniz Feneri savcısının avukatı hayatını kaybetti

Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden alınan ve Yargıtay'da yargılanan savcıların avukatı Cevat Balta, dün (17.08.2014) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avukat Balta'nın Kocatepe Cami'nde düzenlenen cenazesine ailesi , yakınlarının yanı sıra CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, eski bakan Fikri Sağlar, CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan, eski CHP Milletvekili Hakkı Süha Okay, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu yöneticileri katıldı.



Cenazeye eski Deniz Feneri Savcıları Abdulvahap Yaren ve Nadi Türkaslan da birlikte gelerek katıldı.



Balta'nın 15 gün önce yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede kanser tanısı konması üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.