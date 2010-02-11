Deniz Feneri savcısından bankacılara soruşturma

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma" kapsamında istenen bazı belgeleri soruşturmayı yürüten savcıya göndermediği ve soruşturmanın gecikmesine neden olduğu iddia edilen bir bankanın görevlileri hakkında "görevi ihmal" suçu kapsamında soruşturma başlattı.



"Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma"yı yürüten Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, bir bankanın genel müdürlüğünden, bankanın Frankfurt şubesinden bir kredinin verilmesine ilişkin belgeler istemiş, genel müdürlük de istenilen belgeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılık, banka genel müdürlüğünden söz konusu şubenin yaptığı bazı işlemlere ilişkin bilgiler de istemiş, genel müdürlük ise bu bilgilerin hazırlanmasının zaman alacağı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan süre istemişti.

Süre verilmesine rağmen bankanın genel müdürlüğü istenilen bilgileri veremeyeceğini belirtmişti. Soruşturma Savcısı Nadi Türkaslan, yaklaşık 2 ay süreyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bekletilmesi ve soruşturmanın gecikmesi nedeniyle bankanın genel müdürlük görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine, Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından söz konusu görevliler hakkında, "görevi ihmal" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Bankanın Frankfurt Şubesi Müdürü M.Ö. Türkiye'deki "Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma"nın başlamasının ardından Türkiye'ye tayin edilmişti.

