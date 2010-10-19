Deniz Feneri savcısı da HSYK’ya girdi

T24

Genelkurmay’da 6 ay kurs gördü Genelkurmay’da 6 ay kurs gördü

İdari yargı hâkimi ilk genel müdür

Engin Çeber’in yakınlarını uyardı

Deniz Feneri savcısı da girdi

Dinlenen hâkim de seçildi

HSYK adli yargı seçimlerinde 6401 ile en yüksek oyu alan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur’un hukuk öğreniminin yanı sıra Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi diplomasına sahip olduğu ve Genelkurmay Başkanlığı’nda altı ay süreyle kurs gördüğü anlaşıldı. Hürriyet'in haberine göre, YSK’nın internet sitesindeki CV’sine göre Okur 4 Ekim 2004-18 Şubat 2005 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisi 57. Dönem öğrenimini başarıyla tamamladı ve Harp Akademileri Komutanlığı’ndan diploma aldı. 2008’den bu yana müsteşar yardımcısı olan Okur, 2007-2008 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında Personel Genel Müdür Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 1996-2002 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Bakanlığın internet sayfasındaki iş bölümüne göre Okur, hâkim ve savcı kararname taslaklarını HSYK’ya sunmak üzere hazırlayan Personel Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’ndan ve Yargı Reformunun Takip ve Koordinesi’nden sorumluydu.Okur’a bağlı genel müdürlerden, hâkim ve savcıların tüm özlük işlerinin yürütüldüğü birim olan Personel Genel Müdürlüğü’nün başındaki Birol Erdem ise 852 oya alarak, idari yargıdan HSYK asıl üyesi seçildi. Erdem, Edirne İdare Mahkemesi üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Personel Genel Müdürlüğü’nü yürüten ilk idari yargı hâkimi olarak görev yaptı.Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nesibe Özer, Engin Çeber davasının mahkeme başkanı. Özer’e duruşma sırasında, sanık avukatlarının ifadelerine ilişkin Engin Çeber’in yakınları, “İşkenceye methiye düzülmesine izin veremezsiniz” diyerek tepki göstermişti. Özer de “Savunmayı dinlemek zorundayım, sıranızı bekleyin” diye cevap vererek, Çeber’in yakınlarına mahkemeden çıkarma uyarısında bulunmuştu.HSYK’ya giren isimlerden Ankara Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak, Deniz Feneri soruşturması savcısı. Soruşturma kapsamında Alman makamlarının isteği doğrultusunda 58 kişinin tanık olarak ifadesine başvurmuştu. Kodalak, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dinleme iddialarıyla ilgili olarak yaptığı suç duyurusu üzerine takipsizlik kararı vermişti.HSYK üyelerinden eski Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı olan Hayrettin Türe’nin adı, mahkemenin kararıyla dinlenen ve iş yerinde ortam dinlemesi yapılan yargı mensupları arasında geçti. Türe, Türk Devletleri Toplulukları’nın 2000 yılında Samsun, 2007’de Azerbaycan Bakü’de düzenlenen toplantılarında hukuk komisyonunda delege olarak görev aldı.