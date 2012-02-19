Deniz Feneri savcılarını tahrifatla suçlayan HSYK da mı tahrifat yaptı?

T24 - Eski Deniz Feneri savcılarını mahkeme kararının bazı bölümlerini kapattığı gerekçesiyle “evrakta tahrifat yapmakla” suçlayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), bu konuda aldığı “kovuşturma izni” kararının örneğini savcılara gönderirken bazı bölümlerin üzerini “kapattığı” iddia edildi.

Deniz Feneri soruşturmasını yürütürken görevden alınan savcılar Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz’ü evrakta tahrifatla suçlayan HSYK, verdiği kovuşturma iznine ilişkin kararı savcılara gönderirken, bazı bölümlerin üzerini “kapattığı” ortaya çıktı. Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; süreç şöyle gelişti:

Üç savcının evrakta tahrifat suçlamasına maruz kalmasının nedeni, önce gözaltına alınan, ardından kendilerini cezaevinde bulunan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman’ın avukatları aracılığıyla 27 Temmuz 2011 tarihinde HSYK’ye yaptıkları şikâyet olmuştu. HSYK, şikâyet dilekçesini anında işleme koyarak savcılar hakkında inceleme başlatmıştı. Bu aşamada da Ankara Başsavcılığı, savcıları Deniz Feneri soruşturmasından almıştı. HSYK başmüfettişleri de hazırladığı raporda, savcıların Deniz Feneri soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın “bir kısmını kapatarak tahrifat yaptıklarını” iddia etmişti. Savcılarla ilgili jet işlem yapan HSYK, konuya ilişkin tebligatı ise ancak 117 günde gönderebilmişti.

Tebligatı alan üç savcı, haklarındaki suçlamalara ilişkin kararları içeren dosyayı açtıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kendilerini tahrifat yapmakla suçlayan HSYK’nin, 2. Daire’nin kovuşturma kararını içeren “görüşme tutanaklarını” gönderirken evrakın üzerini “kapattığı” anlaşıldı. “HSYK İkinci Daire Görüşme Tutanağı” başlığını taşıyan “27/09/2011” tarihli bir yazıda “Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan”’ adı yazıyor ve “karar” kısmında “kovuşturma izni verilmesi oyçokluğu ile” deniliyor. Ancak yazının devamında Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren’in adları yer alması gerekirken, buna ilişkin bölümlerin üzeri kapatılmış. Yani Türkaslan’ın, evraktaki Tamöz ve Yaren’le ilgili kısmı görmesi engellenmeye çalışılmış. Yaren için gönderilen tutanakta, bu kez diğer savcılarla ilgili bölümlerin üzeri kapatılmış. Savcı Nadi Türkaslan, “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanmak”, Yaren ve Tamöz ise “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla Yargıtay’da yargılanacak. Yani Deniz Feneri şüphelilerinden önce hâkim karşısına çıkacaklar. Ancak savcılarla ilgili kararların üzerlerini kapatan HSYK yetkilileri hakkında ne tür işlem yapılacağı merak konusu oldu.