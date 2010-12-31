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DENİZ FENERİ SAVCILARI ALMANYA'YA GİDİYOR ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 14:41

-DENİZ FENERİ SAVCILARI ALMANYA'YA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Almanya bağlantılı Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürüten 3 cumhuriyet savcısı, soruşturmayla ilgili çalışmaları kapsamında 3 Ocak Pazartesi Almanya'ya gidecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'ün soruşturma için Almanya'da delil toplama ve ifade almaları yönündeki talebe olumlu yanıt verdi. Buna göre, savcılar, 3 Ocak Pazartesi Frankfurt'a gidecek.  Savcılar, burada, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin dosyaları inceleyecek, gerekli gördükleri evrakın suretlerini alacak ve bazı kişilerin ifadelerine başvuracak. Savcıların Almanya'daki çalışmalarının yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

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