Deniz Feneri 'nde yeni amir





T24 - Ankara Başsavcısı Kuriş’in talimatıyla Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin yeni görevlendirme yapıldı. Ankara Başsavcıvekilleri Nuri Yiğit ile Şadan Sakınan’ın yerine Ankara Başsavcıvekili Harun Kodalak getirildi.





Milliyet'in haberine göre, Ankara’daki Deniz Feneri soruşturmasını yürüten üç cumhuriyet savcısı hakkında, tutuklanan şüphelilerden eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın şikâyeti üzerine iki Adalet Başmüfettişi’nin yaptığı inceleme sürerken, sürpriz bir görevlendirme yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in talimatıyla üç savcıdan sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Nuri Yiğit ile Şadan Sakınan’ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Kodalak görevlendirildi. Kodalak, savcılar Deniz Feneri soruşturmasını tamamlayıncaya kadar yaptıkları her türlü işlemi denetleyebilecek. Kodalak, soruşturma bitip iddianame hazırlanınca da eksik veya noksan gördüğü hususları gerektiği takdirde düzelttirebilecek.





Kuriş’in talimatıyla





HSYK müfettişlerinin, savcılar Nadi Türkarslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz’le ilgili adliyedeki incelemesi sürerken, Kuriş’in talimatıyla sadece Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili yeni bir vekil görevlendirmesi yapıldığı ortaya çıktı. 2011 yılına ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İş Bölümü Cetveli’ne göre Basın Savcıları olan Nadi Türkarslan ve Abdulvahap Yaren’den Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit sorumluydu.







Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu ve Teknik Büro’da görevli olan Savcı Mehmet Tamöz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan’a bağlı gözüküyordu. Kuriş’in talimatıyla sadece Deniz Feneri soruşturması tamamlanana kadar bu üç savcının sorumlu olduğu başsavcıvekilleri değiştirildi. Yeni görevlendirmeye göre Deniz Feneri soruşturması tamamlanana kadar bu üç Cumhuriyet savcısının başına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Harun Kodalak getirildi.





Telekulak'ı yürüttü





HSYK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirilen Kodalak, Almanya’nın başlattığı 2. Deniz Feneri soruşturması kapsamında aralarında Akman ve Karaman’ın da bulunduğu şüphelilerle ilgili istediği adli yardım nedeniyle başlatılan soruşturmayı yürüten ekipte de yer almıştı. Kodalak ayrıca MİT, Emniyet ve TİB yetkilileri hakkındaki telekulak soruşturmasını da takipsizlikle sonuçlandırmıştı.