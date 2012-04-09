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Deniz Feneri iddianamesinde 'örgüt' ve 'dolandırıcılık' suçlaması yok

Deniz Feneri Davası ile ilgili iddianame tamamlandı

09 Nisan 2012 19:55

 

Deniz Feneri iddianamesi tamalanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede adı geçen 20 sanık arasında Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın yanı sıra Almanya'daki davada hüküm giyen 3 sanık da var ancak 'örgüt' ve 'dolandırıcılık' suçlaması yok
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki “Deniz Feneri e.V.” bağlantılı soruşturmayı tamamladı. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iddianamede 20 şüpheliye “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu görevlisinin sahtecilik suçuna iştiraki” ve “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi. 
 
Toplam 526 sayfalık iddianamenin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklenmeye başlandığı ve ağır ceza mahkemesine gönderileceği bildirildi. 
 
Soruşturma sonucunda 25 şüpheli hakkında ise “ek takipsizlik kararı” verildiği açıklandı.

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