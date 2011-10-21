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''Deniz Feneri e.V.''de 6 tahliye ANKARA (A.A) 

21 Ekim 2011 15:41

-''Deniz Feneri e.V.''de 6 tahliye ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın tahliyesine karar verdi. Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın avukatları, önce Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulunması üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş'ın, tahliye taleplerinin reddi yönündeki mütalaalarını dikkate alan mahkeme, tahliye istemlerini reddetmişti. Bunun üzerine, şüphelilerin avukatları, mahkemenin kararına, bir üst mahkeme olan Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı yerinde görerek, şüpheliler Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın tahliyesini kararlaştırdı. Mahkemenin kararı, kesin nitelik taşıyor.

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