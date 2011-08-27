-''Deniz Feneri e.V'' soruşturmasında 3 savcı yerine, 2 yeni savcı ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş, ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturmayı yürüten 3 savcı yerine, 2 yeni savcı görevlendirildiğini bildirdi. Kuriş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'ün yerine, Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş'ın görevlendirildiğini kaydetti. Cumhuriyet Savcısı Dalgalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunda, Savcı Pektaş ise Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, soruşturmanın yeni savcıları Dalgalı ve Pektaş'ın böyle bir görevlendirme beklemediklerini, kararın kendileri için ''sürpriz'' niteliğinde olduğunu, ''soruşturmanın akamete uğramadan, aynı titizlik ve disiplinle devam edeceğini ve en kısa sürede tamamlanacağını'' belirtti. Soruşturma kapsamında halen tutuklu olan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın avukatları, Türkaslan, Yaren ve Tamöz hakkında ''mahkeme kararında tahrifat yaptıkları'' iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayette bulunmuştu. HSYK 3. Dairesi de bunun üzerine konunun araştırılması için 2 müfettiş görevlendirmişti. Türkaslan, Yaren ve Tamöz'ün, haklarında devam eden soruşturma kapsamında müfettişlere yazılı savunma verdikleri bildirildi. HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur da soruşturma dosyasının savcılardan alınmasının HSYK'nın tasarrufunda olmadığını, henüz savcılarla ilgili kurulun önüne gelen herhangi bir dosya bulunmadığını ifade etti.