-''Deniz Feneri e.V'' soruşturmasında 3 kişinin daha ifadesi alındı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturma kapsamında 2'si ''şüpheli'', 1'i ''tanık'' sıfatıyla olmak üzere 3 kişinin daha ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları, Türkiye'deki Deniz Feneri Derneğinin eski genel başkanı E.Y. ile eski yönetim kurulu üyesi H.V.C'nin ifadesini ''şüpheli'' sıfatıyla aldı. Daha önce tutuklanan şüphelilerden birinin sekreteri olduğu bildirilen P.A. ise ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemi sona erenler adliyeden ayrıldı.