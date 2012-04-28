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Ekonomi

'Karaman ve Akman Deniz Feneri derneğini kredi kurumu gibi kullandı'

Deniz Feneri e.V iddianamesinde, Akman ve Karaman’ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin derneği kredi kurumu gibi kullanıldığı öne sürüldü

28 Nisan 2012 09:16

Deniz Feneri e.V iddianamesinde, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin derneği kredi kurumu gibi kullanıldığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ancak yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderilen iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İşçi Partisi Genel Başkanlığı, Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul İl Başkanı Zafer Nuhoğlu “suç ihbarında bulunanlar” sıfatıyla iddianame yer aldı. 

 

Bağışlar nakit kasasına aktarıldı 

 

İddianamede, “2002 Ocak’ından 2007 Nisan’ına kadar, derneğin hesaplarına bağışçılar tarafından toplam 41 milyon 423 bin 158,85 Euro yatırılmıştır. Konserlerde toplanan yardım paraları ise dernek hesaplarına yatırılmayıp, derneğin genel müdürü Mehmet Gürhan’a elden teslim edilmiş, nakit para kasalarına aktarılmıştır” denildi.  İddianamede alındı belgelerin sahte olarak üretildiği ve üretilen sahte belgelerin Almanya’ya götürüldüğü de, “Alındı belgelerinin büyük bir kısmının Türkiye’de düzenlenerek kuryeler aracılığı ile valizlerde Almanya’ya gönderildiği, valizle gönderilemeyecek kadar çok olduğunda ise Kanal 7 İnt’e ait canlı yayın aracı ile naklinin sağlanmıştır” diye açıklandı.

 

Kredi kurumu vurgusu

 

Şüphelilerin derneğin paralarını, çalışanlara ve bazı şirketlere borç olarak verdikleri de tespit edildi. İddianamede, “Deniz Feneri e.V.’nin amacı dikkate alındığında bu Derneğin kredi kurumu gibi kullanılarak borç vermesinin de kabulü mümkün görülmemiştir” denildi.

 

Akman feribot satın aldı

 

İddianamede, şüphelilerden Zahid Akman’ın, derneğe ait paraları Türkiye getirdiği, bazı şahsi harcamalarının dernek tarafından karşılandığı anlatıldı. Akman’ın Deniz e.V’nin paralarıyla, ortağı olduğu Weiss Handels und Investment şirketi adına 4 taşınmaz aldığı belirtilerek, şöyle denildi: “Euro 7 Fernseh şirketi adına da 1 feribot satın aldı. Sermayelerinde Deniz Feneri e.V. parası kullanılan Almanya’daki bazı şirketlerin ortağıdır. Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerden, Euro 7 şirketi çalışanlarına gayri resmi ücret ödemelerinin yapılması, Media 7 şirketindeki Yimpaş hisselerinin alınması, European Consulting&Marketing şirketinde bulunan Yeni Şafak hisselerinin geri alınması, yine ortağı olduğu televizyon kanallarının uydu kiralarının ödenmesinde Deniz Feneri e.V. paralarının kullanılmıştır.”

Özel Belgede Sahtecilik ve Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma suçlaması yöneltilen Akman’ın RTÜK üyesi olduktan sonra kanuni zorunluluk nedeniyle şirket hisselerini devretmek zorundayken, bunu yapmadığı da belirtildi.

ETİKETLER

Deniz Feneri e VRTÜK eski BaşkanıZahid AkmanKanal 7Yönetim Kurulu BaşkanıZekeriya Karaman

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