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'Deniz Feneri e.V.' belgeleri açılıyor

"Deniz Feneri e.V." bağlantılı soruşturma kapsamında, yapılan aramalarda el konulan belgelerin bulunduğu koliler açılmaya başlandı.

17 Kasım 2009 02:00

"Deniz Feneri e.V." bağlantılı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bazı şirketlerde yapılan aramalarda el konulan belgelerin bulunduğu koliler açılmaya başlandı.

Ankara Adalet Sarayı'nda muhafaza edilen mühürlü 114 koli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan'ın gözetiminde ve belgelerine el konulan şirketlerin yetkililerinin eşliğinde açılıyor.

Kolilerin açılmasının ardından, belgeler tasnif edilerek, soruşturma kapsamında kullanılabilecek belgeler seçilecek. Diğer belgeler ise ilgili şirketlere teslim edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, soruşturmada adı geçen bazı kişilerin ortağı olduğu 20'den fazla şirketin İstanbul'daki adresleri geçtiğimiz günlerde polis tarafından aranmıştı.

Başsavcılık, aramalarda bütün bilgi ve belgelere el konulmasını, bilgisayar hafızalarının kopyalanmasını talep etmişti.

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