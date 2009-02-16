Deniz Feneri dosyasında yeni sorular çıktı...

Şahin'den Almanya'ya: Dosyayı niye verdiniz?

RTÜK Başkanı’ndan CHP’li Kılıç’a: Müfteri

Arzu edene veririz

Bakanlık neden özetini istedi?



Uyuşturucu kaçakçılığı da kara para aklama da var

Karaman ile Başbakan içiçe

Gemi parası nasıl ödendi?

Dosya neden önemli?

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen MYK Üyesi Ali Kılıç, "100 trilyon para kayboymuş. Suçluların ortakları AKP yandaşları" dedi. Almanya'daki Deniz Feneri davasına ilişkin dosyanın yaklaşık 5 aydır Türkiye'ye getirilemediğini hatırlatan Kılıç, CHP olarak dosyayı Ankara'dan getirdiklerini açıkladı."Arzu ederlerse Adalet Bakanı'na ve Türk savcılarına bu Deniz Feneri dosyasını verebiliriz" diyen Kılıç, şunları söyledi:"Bu dosyayı incelediğimizde çok ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz.100 trilyon gibi bir para kaybolmuş, birilerinin hesaplarına aktarılmış. Alman mahkemelerine göre bu siyasi anlayışın adresi AKP'dir. Suçluların ortakları Akman gibi, yandaş medyanın önde gelen isimlerinden Zekeriya Karaman gibi AKP yandaşlarıdır.Adalet Bakanı'na soruyorum buradan: Siz neden Alman yargısından dosyanın tümünü değilde sadece özetini istediniz? AKP'nin siyasi anlayışını desteklemek için çalışan Deniz Feneri soyguncuları hakkındaki Alman Mahkemesi'nin dosyasında, ucu uyuşturucu kaçakcılığından gemi alımına kadar Türkiye'de gündemde olmayan pek çok şey var.Mahkeme dosyasındaki belgelere göre kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı var. Kara para aklayan ve uyuşturucu bağlantısı olduğu bilinen kişi Şükrü Gültekin. Gültekin 1 milyon 290 bin Euro'yu ASTİM adlı şirkete aktarmış. Bu şirket, AS PLAN Şirketi'nin yüzde 50'sini satın alıyor. Bu şirketin ortağı ve genel müdürü mahkeme kayıtlarına göre RTÜK Başkanı Zahid Akman'dır. Akman'ın Mart 2003 tarihinden 23.01.2006 tarihine kadar bu şirkette genel müdür olarak görev yaptığı belgeler arasındadır. Şükrü Gültekin kimdir? Bu parayı ASTİM'e niçin aktarmıştır?Zahid Akman, Deniz Feneri'ne gelen paralarla kaç şirkete ortak oldu? Yeni şafak Gazetesi'nin Avrupa ayağını kuran ve en büyük hissedarı olan kimdir? Akman'ın adına toplam şirketlere 580 bin Euro sermaya yatırıldı mı? Akman, RTÜK Başkanı olduktan sonra bu şirketlerde görev aldı mı? Bu şirketlerden ne kadar kar payı aldı? Ne kadar vergi ödedi?Alman mahkemelerine göre, Zekeriya Karaman, Deniz Feneri oluşumunda bu örgütlenmenin en tepesindeki kişidir ve Türkiye'deki ele başısıdır. Karaman ile Başbakan Erdoğan içiçe... Mehmet Gürhan, Akman adına para almayı sürdürebilmektedir. Akman, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya gitti. Akman'a ''Almanya'ya gidelim'' demiştik. Alman polisinin bir açıklaması var: Almanya'ya gelirse bir şeyler olacağını bilmeli diyor. Yani Alman yetkilileri dosyanın kapanmadığını söylüyor.Gemi ve gemicik ile ilgili bir bölüm var.Vakıfbank'ın Frankurt Şubesi, Alman polisi tarafından basıldıktan sonra şube müdürü Metin Özetçi Türkiye'ye çağrılıyor ve terfi ettiriliyor. Neden acaba? Vakıfbank, Alman yasalarına göre suç işliyor. Bu bankanın müfettişleri soruşturma başlattı mı? Dosyada görüyoruz ki, Deniz Feneri yöneticileri gemi alırken 1 milyon 100 bin Euro paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Bakım masrafları ile 1 milyon 300 bin Euro'ya ihtiyaç var. Bu para Vakıfbank'tan talep ediliyor ve banka 1 milyon 700 bin Euro kredi veriyor. Artan 400 bin Euro ise Türkiye'deki Haliç Limited şirketine veriliyor. Bu şirket Karaman'ın oğlunun başında bulunduğu şirkettir. Karaman'ın oğlu da sayın Başbakan'ın oğlu ile bacanaktır. Bu para geldikten kısa süre sonra, Başbaka'nın oğlunun aldığı geminin ücreti buradan ödeniyor. Acaba yurtdışından alınan kredi ile Türkiye'ye gönderilen 400 bin Euro ile mi Başbakan'ın oğlunun gemisinin parası ödendi?Bu süreç içinde Başbakan'ın oğlu Frankurt'taki Deniz Feneri Merkezi'ne gitmiş midir? Gitmişse hangi amaçla gitti? Yanında kırmızı pasaportlu biri bulunmakta mıydı?"Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, ''Dosyayı nasıl aldınız?'' sorusu üzerine "Dosyanın nasıl alındığını bana bırakın. 25 sene orada yaşadım ve gazetecilik yaptım. İlişkilerim var'' cevabını verdi.Almanya’da görülen Deniz Feneri e.V’ye yönelik yolsuzluk davası sonucu, zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle dernek yöneticilerden Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan ise 2 yıl 9 ay, Firdevsi Ermiş'e ise 1 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi Hakimi Johann Müller gerekçeli kararında, davanın Almanya'nın en büyük bağış skandalı davası olduğunu belirtip, uzantılarının Türkiye’de olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine Türkiye, 5 ay önce Almanya’dan dava dosyasını istemişti. Ancak bir türlü gelemeyen dosyayı, CHP getirdi.