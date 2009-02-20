Deniz Feneri dosyası ’yolda kaldı’

Almanya'da geçen yıl eylül ayında karara bağlanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından istenilen Deniz Feneri e.V. dosyasının Türkiye’ye gelişi, yılan hikáyesine döndü. Alman Başsavcı, "Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’ne verdik" derken, Büyükelçi, "Dosya ulaşmadı" açıklaması yaptı.



Türkiye’ye gönderilecek dosyayı hazırlayan Frankfurt Savcılığı’nın Sözcüsü Başsavcı Doris Möller Scheu’nun, "Dosya Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne iletildi" açıklaması, öğle saatleri itibariyle Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet tarafından doğrulanmadı. Büyükelçi Acet, "Dosya henüz bize ulaşmadı, eli kulağındadır, yakın zamanda gelir" dedi. Hürriyet, Acet’in bu açıklamasını dün bir kez daha Möller Scheu’ya aktardı. Scheu, şu bilgiyi verdi: "Dün (önceki gün) telefonunuz üzerine aradığım Almanya Dışişleri ve Büyükelçilik yetkilileri, dosyanın Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne verildiğini söylediler.



Türkiye’de çıkan ve ’Deniz Feneri dosyasının hazır olduğunu’ ileri süren haberlerle ilgili soru soruyordunuz ve ben de ’Dosya hazır değil’ diyordum. Yani doğru ne ise onu söylüyordum. Fiziken dosyanın içinde olma imkanım olsa şu anda hangi masada olduğunu size söyleyebilirdim. Dosya bizden (Frankfurt Savcılığı) ve Alman makamlarından çıktı, nokta."



Şahin: İzah geldi



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Hürriyet’e, dosyaile ilgili olarak, pazartesi günü İstanbul’a gelecek olan Alman Adalet Bakanı ile görüşmesine gerek kalmadığını belirterek, "İzahı geldi, sormaya gerek kalmadı. Deniz Feneri dosyası resmi kanalla bakanlığımıza geldikten sonra gereken yapılır" dedi.





