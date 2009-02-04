Deniz Feneri dosyası yolda

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın dün partisinin grup toplantısında "Kaplumbağanın sırtına bağlasanız gelirdi" sözleriyle bir kez daha gündeme getirdiği Almanya’daki Deniz Feneri e.V davası dosyasının geçen cuma günü, Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nden yola çıktığı bildirildi.



Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Başsavcı Doris Möller Scheu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen Deniz Feneri e.V dosyasının Türkiye’ye iletilmek üzere mahkeme tarafından gönderildiğini söyledi. Möller Scheu şöyle dedi: "Davayla ilgili gerekçeli karar tamamlandı ve Türk tarafının istediği dosyaya eklendi. Çünkü Türk tarafı gerekçeli kararı da talep etmişti. Mahkemeden çıkan dosya Frankfurt Başsavcılığı’na gitti. Başsavcılık bu dosyayı Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Eyalet Bakanlığı da dosyanın diplomatik yollardan Türkiye’ye iletmesi için Berlin’e ulaştıracak. Dolayısıyla dosya diplomatik yollardan Türkiye’ye gelecek. Tam olarak Türkiye’ye ne zaman ulaşacağını bilemem. Tahminim birkaç haftayı bulur."



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Feneri e.V. dosyasını 6 Ekim 2008’te istemişti. Buna göre, dosya bu talepten dört ay, mahkemenin kararından 4.5 ay sonra Türkiye’ye iletilmek üzere yola çıkmış oldu. 17 Eylül 2008 tarihinde Frankfurt’ta karara bağlanan Deniz Feneri e.V davasında, Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Deniz Feneri e.V Almanya Başkanı Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay, Muhasebeci Firdevsi Ermiş 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İtirafçı durumda olan sanıklardan Ermiş’in cezası 2 yıl tecil edilmiş, bylece Ermiş serbest kalmıştı. Mahkeme Heyeti Başkanı hakim Jochen Müller’in kararı açklarken şu sözleri Türkiye’nin gündemini sarsmıştı: "Asıl sorumlular Türkiye’de. Bunlar Zekeriya Karaman, Zahid Akman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik. Almanya’da bildiğim en büyük bağış skandalı. Bütün ipler Kanal 7’nin elindeydi. Gürhan ve Taşkan, Kanal 7’nin özellikle de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Zahid Akman’dan gelen talimatlara göre hareket ettiler."

