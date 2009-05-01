Deniz Feneri dosyası nihayet savcılıkta

Adalet Bakanlığı, Almanya’dan gelen ve RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da ifadesinin alınmasını isteyen ikinci Deniz Feneri e.V. dosyasını ancak bir hafta sonra savcılığa gönderebildi. Önceki dosya da 2 aydır tercüme edilemedi.



Deniz Feneri davasında Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının adli yardım talebine ilişkin evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri e.V derneği ile ilgili ikinci soruşturmayı başlatan Frankfurt Eyalet Savcılığı’nın, 16 kişinin sorgulanması istemini içeren ve Türkçe tercümesiyle birlikte gönderilen adli yardım talebi dosyasını savcılığa 1 hafta sonra gönderebildi. Çalışmalarını dün mesai saati bitimine kadar sürdüren bakanlık, saat 18.00 sıralarında dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.



Deniz Feneri skandalı açığa çıktığı günden bu yana, Alman ve Türk makamları arasındaki dosya alışverişi sırasında yaşanan “yavaşlık” yeniden dikkat çekici boyuta ulaştı.



2 aydır bekliyor



Bakanlık, İP’in suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nden Deniz Feneri e.V. dosyasını istedi. Dosya, başsavcılığın talebinden, ancak 169 gün sonra, 24 Şubat 2009’da Türkiye’ye ulaştı.

Başsavcılığın dosya üzerindeki tercüme çalışmaları ise 65 gündür sürüyor. Ankara Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu ise dosya geldiğinde, “Türkçe tercümesinin mart ayı içerisinde sonuçlanacağını sanıyorum” demişti.



Savcı Nadi Türkaslan’ın tercüme bittikten sonra yargılaması Almanya’da yapılan 4 kişinin ifadesini almak için bu ülkeye gidebileceği belirtiliyordu. Ancak Türkiye daha soruşturma sürecini başlatamadan, Almanya’dan ikinci Deniz Feneri e.V. soruşturması ile ilgili adli yardım talebi geldi.



Talep bile gecikti



Bu talep dosyası da ayrı bir tartışma yarattı. Alman savcılık yetkilileri, geçen hafta, adli yardım talebinin Deniz Feneri e.V. dosyası ile birlikte gönderilmesine rağmen Adalet Bakanlığı’ndan yanıt alamadıklarını bildirdi. Adalet Bakanlığı ise Deniz Feneri e.V. dosyası ile gelen ayrı bir dosya bulunmadığını bildirdi. Şahin, bu açıklamadan bir gün sonra, cuma günü saat 11.15’te, Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin adli yardım dosyasını gönderdiğini açıkladı. Gecikmenin Alman makamlarından kaynaklandığını söyleyen Şahin, dosyanın tercüme işlemleri bittikten sonra savcılıklara iletileceğini kaydetti.



Türkçe gelmiş



Ancak açıklamadan sonra dosyanın Türkçe tercümesi ile geldiği anlaşıldı. Kendisini bürokratların yanılttığını söyleyen Şahin, dosyadaki Almanca metin ile Türkçe tercümesinin karşılaştırmasının yapıldığını, bir yandan dosyadaki taleplerin uluslararası sözleşmelere uygunluğunun araştırıldığını, çalışmalar bitince dosyanın savcılıklara iletileceğini ifade etti.



Milliyet bu süreçte 16 kişiyle ilgili adli yardım talebinin bulunduğunu açığa çıkardı. Bakanlık ise geçen cuma günü gelen 84 sayfa üzerindeki çalışmasını dün akşam saatlerine doğru tamamlayabildi. Dosya saat 18.00 sıralarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Ankara Başsavcılığı yetkilileri, dosya üzerinde çalışmaya 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle pazartesi günü başlayabilecek.

