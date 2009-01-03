Deniz Feneri dosyası 83 günde gelemedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Almanya ve Türkiye'deki Deniz Feneri dernekleri ile ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında, Almanya'dan istediği Deniz Feneri e.V. davasının dosyası, talebin üzerinden 83 gün geçmesine rağmen henüz Türkiye'ye gelmedi

Başsavcılık, İP'in suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 83 gün önce, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen Deniz Feneri e.V. davası dosyasının bir örneğinin gönderilmesini istemişti. Adalet Bakanlığı da savcılığın bu talebini, Alman makamlarına iletmişti.

Savcılık, gecikme nedeniyle temas kurdukları Alman makamlarından, gerekçeli kararın kısa süre önce tamamlandığı ve dosya örneğinin 5 Ocak'ta gönderileceği yanıtını almıştı.