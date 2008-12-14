Deniz Feneri Derneği’ne bağış darbesi

Türkiye’de faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği’ne yapılan bağışların geçen yıla oranla yüzde 70 oranında azaldığı ortaya çıktı.



Dernek yetkilileri bu azalmayı Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davası ve bu konuda Türkiye’de yapılan haberlere bağladı.



Merkezi İstanbul Fatih’te bulunan Deniz Feneri Derneği’nin Medya İlişkileri Sorumlusu Bekir Kaplan, Deniz Feneri’ne yapılan kurban bağışlarının geçen yıla oranla yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, “Almanya’daki dernekle alakamız olmadığını ısrarla vurgulamamıza rağmen, yapılan haberler sebebiyle insanların kafalarında soru işaretleri oluştu. Bundan çok ciddi yara aldık” dedi.



Yapılan bağışlarda çok ciddi düşüşler olduğuna dikkat çeken Kaplan, geçen yıl 101 bin kurban bağışı aldıklarını, bu rakamın bu Kurban Bayramı döneminde ise 25 bin olduğunu söyledi. Aldıkları bağışlardaki düşüşün yardım yaptıkları ailelere de yansıdığını savunan Kaplan şöyle konuştu: “Şu anda bizden yardım bekleyen, sosyal araştırması yapılmış, 530 bin aile var. Biz, ilk aşamada, bunların içinde durumu en acil olan 25-30 bin aileye yardım yapıyoruz. 2007 Eylül ayında 25 bin aileye yardım yapmıştık, 2008 Ekim ayında ise ancak 5 bin aileye yardım yapabildik.”



Almanya’daki dava



Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri e.V. yetkilileri, yoksullara yardım için topladıkları 41 milyon euro’luk paranın önemli bir kısmını amaç dışı kullanınca haklarında dava açılmış, tutuklu yargılanan dernek yöneticileri hapis cezası almış, derneğin mal varlığı ise kamuya devredilmişti.

