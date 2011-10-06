-Deniz Feneri Derneğinden suç duyurusu İstanbul (A.A) - 06.10.2011 - Deniz Feneri Derneği üyeleri, Almanya Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada bilirkişi raporu hazırlayan İbrahim Aydoğan hakkında, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak, Almanya Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada, Türkiye Deniz Feneri Derneğinin olmadığını ifade ederek, ''Yakın zamanda ulaştığımız raporda, Türkiye Deniz Feneri Derneğinin bu soruşturmaya dahil edilme çabasını görüyoruz. Satın alma rakamları üzerinde tahrifat yapılmış. Bazı ödemeler yapılmamış gibi gösteriliyor. Mükerrer kayıtlar var'' diye konuştu. Kendi hesaplamalarına göre, yaklaşık 30 milyon liralık bir yanlışlık, hata ya da yolsuzluk icat edilmeye çalışıldığını dile getiren Koçak, içinde olmayan bir davaya dahil edilmeye çalıştıklarını belirtti. Recep Koçak şunları söyledi: ''Bilirkişinni, teknik olarak raporunu hazırlarken, taraflarla görüşmesi gerektiği halde, satın alma yaptığımız kuruluşun verilerinden yola çıkılıyor. Bizim kayıtlarımıza başvurulmuyor. Teknik olarak arızalı bir rapor. Kuruluşumuzdan bu yana yaptığımız yardımların, şeffaf ve izlenebilir bir şekilde olmasını sağladık. Bize 1 liralık bile bir yolsuzluk isnat edilse bile yine aynı tepkiyi verirdik. Mesela 2003 yılı ödemelerimiz hiç yapılmamış sayılmış. 2005 yılı ödemelerimizin karşılığı boş bırakılmış. Milyonlarca liralık bir açık oluşturulmuş. Almanya Deniz Feneri e.V ile benim başında bulunduğum Dernek hesapları birbirine karıştırılmış.'' Dilekçede, Türkiye Deniz Feneri Derneği ve Almanya Deniz Feneri e.V'nin soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlayan İbrahim Aydoğan hakkında, ''gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma'', ''görevi kötüye kullanma'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.