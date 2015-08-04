Deniz Feneri davasında beraat alanlar devletten alacaklı çıktı!

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Deniz Feneri davasında beraat kararı vermesiyle, bazı sanıklar devletten alacaklı çıktı. Sanıkların bazıları hakkında beraat, bazıları hakkındaysa zaman aşımı kararı veren mahkeme; gerekçeli kararında Zekeriya Karaman ve Zahid Akman’ın arasında bulunduğu 12 sanığa, soruşturma sürecinde tutuklu kaldıkları için süreye karşılık tazminat davası açma hakları olduğunu anımsattı. Ayrıca beraat eden her sanığa 3’er bin TL vekâlet ücreti ödenmesine karar verdi.

Almanya’da yürütülen Deniz Feneri davasının Türkiye ayağında yargılanan sanıklar, dava sonunda kârlı çıktı. Deniz Feneri soruşturması, 2008’de Ankara’da başlamış, operasyonlar 2011 yılında yapılmıştı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Mayıs 2015’te davayı bitirerek sanıkların beraatına ve suçlamaların zaman aşımından düşmesine karar vermişti. Mahkeme, gerekçeli kararını yaklaşık 2,5 ay sonra açıklayınca kararda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Mahkeme, beraat eden sanıklara 3’er bin TL vekalet ücreti ödenmesine hükmetti. Bununla da yetinmeyen mahkeme, kararda 12 sanık için oturduğu yerde bulunan ağır ceza mahkemesine başvurmak suretiyle tazminat isteme hakkının bulunduğunu anımsattı. Tazminat istemeye hak kazanan sanık sayısı 12 oldu. Bu 12 sanık, 2011’deki operasyon sırasında gözaltılar dahil toplam bin 45 gün tutuklu kaldı.

İşte tazminat isteyecekler

Bu sanıklar ve tazminat isteyecekleri tutuklu gün sayıları şöyle:

Zahid Akman 138 gün, Mustafa Çelik 138 gün, Muzaffer Şafak 119 gün, Zekeriya Karaman 138 gün, Ali Solak 132, Harun Kapıyoldas 119, İsmail Karahan 138, İzzet Kurum 105 , Ahmet Coşar 3, Erdoğan Kara 4, Hakkı Sadal 3 gün, Mehmet Sıddık Balıkçı 8 gün.