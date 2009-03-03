Deniz Feneri CHP'den davacı

Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, ''Almanya'daki Deniz Feneri e.V. Derneği ile ilgili iddiaları kullanarak'', tüzel kişiliğe saldırıda bulundukları iddiasıyla CHP ile Genel Başkanı Deniz Baykal aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı.





Dernek Genel Başkanı Engin Yılmaz, davayı açmadan önce Ankara Adalet Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 50 dolayında ülkede faaliyet gösterdiklerini, yardımlarının 2 buçuk milyon kişiye ulaştığını anlattı.



''Böyle bir yardım kuruluşunun, 6 aydır pervasızca bir saldırıyla karalama kampanyasıyla linç edilmek istendiğini'' savunan Yılmaz, ''Türkiye'nin en önemli siyasi partilerinden biri olan CHP ile Genel Başkanı Baykal, sanki başka hiçbir rakibi yokmuş gibi, Deniz Fenerini siyasi rakip olarak görüp, seçim malzemesi yapmakta. Dernek, sanki kalpazanmış, kapkaççıymış, üçkağıtçıymış, sahtekarmış gibi itham edilmekte'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Almanya'daki derneğin, Deniz Fenerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapması nedeniyle dava açıp açmayacaklarını'' sorması üzerine Yılmaz, Almanya'daki derneğin, Alman yasalarına göre kurulmuş ayrı bir dernek olduğunu ifade etti.



''10 yıllık süre içinde, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. Derneği ile proje bazlı bazı faaliyetler yürüttüklerini, bunların bankalar aracılığıyla ve İçişleri Bakanlığının izniyle gerçekleştirildiğini'' anlatan Yılmaz, bunu ilk günden itibaren dile getirdiklerini anlattı.



Yılmaz, hiçbir çağrı almamalarına rağmen, Alman basınındaki bazı haberler üzerine, 2007 yılı Haziran ayında Almanya'ya giderek yetkililere, Deniz Feneri e.V'nin, derneklerinin bir şubesi olmadığını, kendilerine gelen 7 milyon avronun yardım için kullanıldığını anlattıklarını ifade etti.



Türkiye'de de konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, ''Yargıya güveniyoruz. Her kuruşun hesabını veririz'' dedi.



'Yardımlar kısmen azaldı'



''Gözü yaşlı, gönlü kırık insanlara yardıma engel olunduğunu'' savunan Yılmaz, bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarını kaydetti.



''CHP Genel Başkanı Baykal'ın sizinle ilgili açıklamalarını neye bağlıyorsunuz'' sorusuna ''Onu kendisine sorun'' karşılığını veren Yılmaz, ''Davayı kazanırsanız, Sayın Baykal vereceği 1 milyon TL ile kaç kişiye yardım etmiş olacak?'' şeklindeki soruyu, ''Bunun hesabını yapmadık'' diye yanıtladı.



Yılmaz, bir başka soru üzerine de derneğe yardımların kısmen azaldığını ifade etti.



Yılmaz ile derneğin Ankara Şube Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya, daha sonra dilekçelerini vererek davayı açtılar.

