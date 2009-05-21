Deniz Feneri çevirisi tamam

Deniz Feneri soruşturmasında Almanya’dan gelen dosyanın çevirisi tamamlandı. Yaklaşık üç bin sayfa olan belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş hali 6 bin sayfaya yaklaştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün saat 16:00'da Deniz Feneri'yle ilgili bir açıklama yapacak.



Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deniz Feneri e.V davasında Türkiye’ye düşen soruşturma ayağının geciktirilmesi konusunda "Alman makamlarınca ihmal edilerek Berlin Büyükelçiliği’ne ulaştırılması 4 ayı bulmuştur" dedi. Ergin, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı’nın iki adli yardım talebi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Evrak, Alman makamlarınca düzenlendikten üç ay sonra bakanlığımıza teslim edildi. Diğer dosyada da Alman makamlarının bu evrakları Türkiye’ye ulaştırması dört ayı almıştır. Adalet Bakanlığı’nda evrakın giriş ve çıkışı arasında 1 ile 4 gün arasında zaman var. Bunun ötesine bakanlıkta hiçbir aksaklık, gecikme söz konusu olmamıştır."

