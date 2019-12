Deniz Feneri, Baykal’a dava açtı

Deniz Feneri Derneği, "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve parti yöneticilerinin, Deniz Feneri Derneği ismini doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzluk, usulsüzlük gibi olumsuzlukla anmasının önlenmesi yolunda tedbir kararı verilmesi" için dava açtı.



Derneğin avukatı Sinan Kılıçkaya tarafından, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Deniz Feneri Derneği'nin 1998 yılında insani yardım yapmak ve yoksullukla mücadele etmek için kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğu belirtildi.



Dilekçede, Deniz Feneri Derneğinin, hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara ulaşabildiği ölçüde yardım götürmeye çalıştığı, on yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 500.000 aileye yardım ulaştırdığı kaydedildi.



Dernek hakkında bu güne kadar yolsuzluğa ilişkin herhangi bir açılmış dava ve soruşturmanın bulunmadığı ifade edilen dilekçede, "Almanya'da, Alman hukukuna göre kurulmuş ve bugün itibariyle kapatılmış olan Deniz Feneri e.V. yöneticileri hakkında bir kısım usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları ile dava açılmış, Alman Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda derneğin kapatılmasına ve yöneticilerin cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal ve yöneticilerinin, yaptıkları konuşmalarında Deniz Feneri ismini Türkiye veya Almanya ayrımı yapmaksızın hatta derneği, Almanya'daki dernek ile bire bir bağlantılı olduğunu iddia ederek gündeme getirdiği ve yolsuzlukla itham ettiği ileri sürülen dilekçede, şunlar kaydedildi:



"Öncelikle belirtmek isteriz ki, dernek ile Almanya'da hakkında dava açılan Deniz Feneri e.V. isimli dernek farklı kuruluşlardır. Almanya Deniz Feneri e.V. ve yöneticileri hakkında açılan davadan itibaren Almanya Deniz Feneri e.V. ile Türkiye Deniz Feneri Derneği arasında herhangi bir hukuki bağ olmadığı her ikisinin de ayrı dernekler olduğu Deniz Feneri Derneğinin Türk hukukuna göre kurulduğu Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olduğu, Deniz Feneri e.V'nin de Alman hukukuna göre Almanya'da kurulduğu ve Alman hukukuna tabi olduğu gerçeği müvekkil derneğin yöneticileri tarafından açıkça ifade edilmiştir. Bu durum CHP Başkanı ve Yöneticileri tarafından açıkça bilinmesine rağmen CHP Başkan ve Yöneticileri Almanya Deniz Fenerini vurgulamaksızın doğrudan Deniz Feneri ismini itham etmek suretiyle müvekkil derneği karalamakta ve zan altında bırakma suretiyle haksız saldırıda bulunmaktalar."



Deniz Baykal'ın ve bazı parti yöneticilerinin, "dernek hakkında asılsız iddialarda bulunduğu" öne sürülen dilekçede, "Bu parti ve üyeleri haksız ve eleştiri sınırlarını aşan saldırılarına devam etmektedirler. Bu saldırıların artması ve uzaması derneğin kişilik haklarına ve maneviyatına ağır bir zarar vermektedir" iddiasında bulunuldu.



Deniz Feneri Derneği'nin, kurulduğu ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hukuka harfiyen uygun şekilde faaliyetlerini sürdürdürdüğü, bugüne kadar birçok defa özel ve resmi denetimden geçtiği ve herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzlukla karşılaşılmadığı ifade edilen dava dilekçesinde, derneğe gelen bağışların tamamının makbuz karşılığı ve banka yoluyla yapıldığı, dernek kasasına kayıtsız bir kuruş dahi girmediği, bu yönüyle Türkiye'de en hassas çalışan sivil toplum örgütü olduğu kaydedildi.



'Yardıma muhtaçlara zarar veriyor'



Bütün bunlara rağmen Almanya'daki olaydan bahsederken hiçbir ayrım yapmaksızın doğrudan Deniz Feneri isminin kullanılmasının, derneğe ve yardıma muhtaç insanlara büyük zarar verdiği ileri sürülen dilekçede, şunlar ifade edildi:



"Türkiye'de, Deniz Feneri denildiği zaman ilk akla Deniz Feneri Derneği gelmektedir. Almanya'yı belirtmeden doğrudan Deniz Feneri yolsuzluğu sözü Deniz Feneri Derneğini akla getirmekte ve hiçbir ilgisi olmadığı halde yolsuzluk ithamı ile karşılaşmaktadır. Sokaktaki insanlarla Deniz Feneri'ni konuştuğunuzda bu sözlerin izi görünmektedir. Vatandaşlarımızın çoğu bu ifadeler nedeniyle Almanya'daki dernek ile Deniz Feneri Derneği'ni karıştırmaktadır. Sokakta Deniz Feneri Derneği ile ilgili bir yargılamanın olduğunu ve bazı kişilerin ceza aldığını sanan kişilere dahi rastlamak mümkündür.



Kendisi de sivil toplum örgütü olan bir siyasi partinin, ne söylediğinin, nasıl anlaşıldığının ve vatandaş nazarında nasıl algılandığının ne kadar önemli olduğunu herkesten daha iyi bilinmesi gerekir.



Deniz Feneri Derneği'nin hak etmediği ve kendisi ile ilgili olmayan olaylardan zarar görmesi kimseye, başta CHP olmak üzere hiçbir siyasi partiye fayda sağlamaz. Aksine insanların iyilik duygularına, güven duygularına zarar verir. Yardıma muhtaç bir çok insanın yardım alamamalarına neden olur ki bu en büyük zarardır. Ülkesini, milletini seven hiçbir siyasi parti yöneticilerinin ve hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur."



Dilekçede, "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve parti yöneticilerinin, Deniz Feneri Derneği ismini doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzluk, usulsüzlük gibi olumsuzlukla anmasının önlenmesi yolunda tedbir kararı verilmesi" talep edildi.