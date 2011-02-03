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Ekonomi

Deniz Faktoring yönetiminde değişim

Denizbank’ın iştiraklerinden Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Şahan Atandı.

03 Şubat 2011 02:00

T24- Denizbank’ın iştiraklerinden Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Şahan Atandı.

 

1965 Kilis doğumlu olan Şahan, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Egebank’ta müfettiş olarak meslek hayatına başlayan Şahan, Toprakbank, Bank Kapital, EGS Bank ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Finans sektörünün sevilen isimlerinden olan Mustafa Şahan 2002 yılından bu yana çalıştığı Denizbank'ta son olarak  Başkent Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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