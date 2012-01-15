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Deniz Dumlupınar İstanbul'da toprağa verildi İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2012 17:50

-Deniz Dumlupınar İstanbul'da toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Antalya'da Konyaaltı sahili açıklarında cesedine ulaşılan ve cenazesi İstanbul'a getirilen Deniz Dumlupınar, toprağa verildi.  THY'ye ait uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirilen Dumlupınar için Şişli Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Dumlupınar'ın yakınları taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadılar. Din görevlisinin yaptığı duaların ardından yakınlarınca omuza alınan Dumlupınar'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Dumlupınar, Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.   Törene Dumlupınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.  6 Ocak gecesi Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Bulvarı'nda bir kafeteryada eğlenen Sabit ve Deniz Dumlupınar çifti, daha sonra Konyaaltı sahilindeki 7 numaralı plajdan denize girerek kaybolmuş, Sabit Dumlupınar'ın cesedi 9 Ocak'ta, eşi Deniz Dumlupınar'ın cesedi ise 14 Ocak'ta bulunmuştu.

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