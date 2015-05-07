Deniz Değer'in katil zanlısı tespit edildi

Beyoğlu'ndaki evinde elleri kabloyla bağlanmış ve çanta kayışıyla boğularak öldürülmüş halde bulunan müzisyen Değer Deniz'in katil zanlısı tespit edildi.

Olay yeri ve civarından toplanan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil olabileceği düşünülen bir kişinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, bu kişinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıraselviler, Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki şarkıcı Değer Deniz evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.