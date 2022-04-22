Deniz Çoban: Cüneyt Çakır'ın durumu uluslararası düzeyde ses getirdi

Eski hakem Deniz Çoban, yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in liste dışı kalan hakemlerle bir araya geldiğini, 45 gün aradan sonra Cüneyt Çakır ve arkadaşlarına görev verildiğini belirterek, "17 Mart'ta Avrupa Ligi son 16 turunda West Ham-Sevilla rövanş maçına konfirmeydi. Ekibiyle birlikte uçak biletleri, vize ve otelleri hazırdı. Rossetti maça 3 gün kalana kadar Türkiye'den olumlu bir haber bekledi. Gelmeyince maç, Fransız Clement Turpin ve ekibine gitti. Diğer 3 maçın bilinen tarihleri ise Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final, Şampiyonlar Ligi Yarı Final ve Dünya Kupası elemeleri Play-Off maçlarının olduğu tarihe denk geliyordu. Yani Çakır bu 45 günlük sürede; 1 UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanşı, 1 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali, 1 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali, 1 de Dünya Kupası elemeleri Play-Off Milli maçı kaçırmış oldu" diye yazdı.

Çakır'ın Dünya Kupası aday hakemlerinin katıldığı son atletik testi başarıyla geçtiğini kaydeden Çoban, "Ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde yapılan seminere de katıldı. Bu 45 günlük süreç, elbette Çakır'ın Dünya Kupası yolunda rakiplerinin gerisinde kalmasına sebep oldu. Şansını yitirmedi ancak zora soktu. Rus hakem Sergey Karasev'in savaş sebebi ile şansının azalması ve Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın sağlık problemleri yaşıyor olması da Çakır için artı bir gelişme kabul edilebilir. 20 gün içinde Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemlerin isimleri açıklanacak. Umarım bu 45 günün acısını liste açıklandığında çekmeyiz" ifadelerini kullandı.

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