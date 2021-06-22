Deniz Çakır, bisikletini çalan kişinin SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'a yaptığı yardım sonrası şikâyetinden vazgeçti

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hâkim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine oyuncu Deniz Çakır şikayetinden vazgeçti. Deniz Çakır'ın şikâyetinden vazgeçmesini dikkate alan mahkeme, davayı düşürdü.

Beşiktaş, Kuruçeşme’de ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından sanık Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edildi. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya’da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.

Uygar K. “Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul’a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim” dedi. Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hâkim karşısına çıktı

“Nitelikli hırsızlık” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan şüpheli Uygar K. bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılmayan oyuncu Deniz Çakır’ı ise avukatı temsil etti.

Deniz Çakır şikâyetinden vazgeçti

Hakimin sorusu üzerine bisikletin kendilerine teslim edildiğini belirten Deniz Çakır’ın avukatı, “Sanığın sağlık çalışanı olması, savunmasında bisikleti Kovid hastalarına yardım etmek için aldığını söylemesi ve bisiklet bedelinin de SMA tip 1 hastalığından muzdarip Deniz Elmas’ın yardım hesabına yatırması nedeniyle şikayetten vazgeçiyoruz” dedi.