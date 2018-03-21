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Deniz Bölükbaşı vefat etti (2)

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof

21 Mart 2018 13:33

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI
Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, MHP eski milletvekili ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı\'nın ölümü sonrası açıklama yaptı. Torgay, Bölükbaşı\'nın uzun yıllar önce tanısı konmuş bir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyerek, \"Kronik bir hastalıkla mücadele içerisindeydi. Tıbbın bütün tedavi yöntemleri eksiksiz olarak kendisine uygulanmasına rağmen özellikle son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı. Bugün sabah saat 08.10\'da da kendisini kaybettik\" dedi.
Prof. Dr. Torgay, bir soru üzerine, \"Kanser tedavisi görüyordu gerçekten. Uzunca bir süre önce tanısı konmuş bir hastalık. Tanı konduğu zaman bile problemleri son derece yaygındı. Ama buna rağmen bu dönemi son derece iyi geçirdi. Bütün tedaviler eksiksiz uygulanmasına rağmen maalesef bazı şeylerin önüne geçmek mümkün olamıyor\" değerlendirmesinde bulundu. 
 

Görüntü Dökümü

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Prof. Dr. Torgay\'ın açaklaması 

ANKARA/DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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