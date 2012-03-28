Deniz Baykal'ın yüz bağışı yaşa takıldı



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Yüz, kol ve bacak gibi uzuvlarını” bağışlasa da mevzuattaki yaş sınırlaması bu talebin yerine getirilmesine izin vermiyor.

Hürriyet'in haberine göre, Baykal önceki gün Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ve çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır’ı hastanede ziyaret etmişti. Daha önce organlarını bağışlayan Baykal, organ bağış işlemlerini yenilemesi üzerine önceki gün bağışladığı organlar arasına yüz, kol ve bacaklarını da eklemişti. Ancak, 1938 doğumlu olan Baykal, 60 yaşını geçtiği için Sağlık Bakanlığı Kompozit Doku Nakli Endikasyon Listesi’ne göre, yüz, kol ve bacağını bağışlayamayacak. Kol ve bacağını bağışlayan kişinin 16-60 yaş, yüzünü bağışlayan kişinin ise 16-65 yaş aralığında olması gerekiyor.