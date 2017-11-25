Deniz Baykal'ın tedavisi yurt dışında devam edecek

16 Ekim’de sol tarafındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş "Yoğun bakımdan çıkacak duruma geldi" dedi.
İbiş, Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti. 16 Ekim'de hastaneye kaldırılan Baykal, 3 beyin ameliyatının ardından bir süre uyutulmuş, 25 Ekim'de komadan çıkış belirtileri vermeye başlamıştı.