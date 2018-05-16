Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastane değiştirildi. Almanya'dan döndükten sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde devam edecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.



Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.



Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti.