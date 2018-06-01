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Deniz Baykal'ın milletvekilliği yapıp yapamayacağı sorulmuştu; YSK'dan açıklama geldi

CHP'li Tarkan Yılgün BİMER aracılığıyla YSK'ya başvuruda bulunmuştu

01 Haziran 2018 13:30

CHP'den aday adayı olan Tarkan Yılgün'ün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya yaptığı başvurunun yanıtı geldi. YSK, yapılan başvuruya, “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” cevabını verdi.

CHP’den Milletvekili aday adayı olan Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP 'ye yönelik eleştiride bulundu. Yılgün, Deniz Baykal 'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK 'ye başvurdu.

Tarkan Yılgün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ye başvurduğunu açıkladı. Mesajında BİMER’e yaptığı başvuruyu da paylaşan Yılgün, CHP Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor” dedi.

"Engel yok"

CHP’li Tarkan Yılgün’ün başvurusuna YSK’den yanıt geldi. YSK kararında “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” vurgusu yapıldı.

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