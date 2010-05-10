Deniz Baykal'ın istifası için kim, ne dedi?

T24 -

'Artık bize abilik, babalık yapacak'

CHP'li Özyürek: Kararı süpriz oldu, şok etkisi yaptı

'Baykal CHP Kurultayı'na katılmayacak'

Sevigen: Baykal göreve çağrılırsa gelmeme şansı yok

Devlet Bakanı Çağlayan: Saygı göstermek lazım

MHP: Bu çirkin olayın zamanlaması dikkat çekici

BDP: Sol için başlangıç olabilir

Demokrat Parti: İspat ederse geri dönebilir

DSP Genel Başkanı: Kendi kararı

BBP Genel Başkanı: İçime sindiremiyorum

Eski CHP Genel Başkanı Çetin: Çok üzgünüm

'Böyle noktalanmamalıydı'

'Erdoğan'ın omuzlarındaki yük arttı'

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın istifasını açıklaması üzerine Atatürk Havalimanıda gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Ankara'ya gitmek üzere havalimanına geldiğini belirterek,''Sayın Baykal'a yapılan haksızlık, Türkiye'de vicdanı olan herkesin vicdanını rahatsız etmiştir'' dedi.Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi çıkışında basın mensuplarının kısa bir açıklamada bulunana Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığı için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi:"Üzüntülüyüz, keşke bunlar olmasaydı."Baykal'ın açıklamalarını NTV stüdyosunda canlı izleyen İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gözyaşlarını tutamadı. Deniz Baykal'ın konuşmasını dinleyen Tekin'in ağladığı görüldü.Tekin'in istifa ile ilgili yaptığı açıklamada da, "Böylesi kalleşçe bir komplonun içine sokulması sadece Sayın Baykal’a değil CHP’ye ev Türkiye’ye de yapılmıştır.Daha bir hafta önce Sayın Başbakan elimde daha ne kasetler var dedi. Bir başbakan böyle konuşur mu?86 yıllık CHP bugünden sonra 81 ildeki CHP’liler günde 5 saat çalışıyorsa 24 saat çalışacaktır. Bu iktidardan kurtulmak için bunu yapacağız.Sayın Genel Başkanımız artık bize ağabeylik, babalık yapacak. İstifa edip gitmekle olmaz.Bütün bunları atlatacağız. Türkiye’nin CHP iktidarına ihtiyacı vardır.CHP Genel Saymanı ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek, bu ayrılığı sürekli bir ayrılık gibi görmediklerini, kararın kendileri için süpriz olduğunu ve üzerlerinde şok etkisi yaptığını dile getirdi:"Biraz önce Genel Başkanımızı uğurladık. Bu karar bizim için sürpriz oldu. Kendisi istifa kararı aldığını söyledi. Hepimizde bir şok etkisi yaptı beklemediğimiz yaptı.Çirkin bir komploya hem Genel Başkanımız hem de CHP kurban edilmeye çalışılıyordu. Genel Başkanınız az önce anlattığı gerekçelerle istifa etti. Bu bizim için zor birim durum çünkü CHP ile Deniz Baykal özdeşleşmiştir. Kendisinin de ifade ettiği gibi kendisi ile ilgili kararı aldığı, bundan sonraki kararın CHP’ye ait olduğunu söyledi.CHP’nin mücadelesi sıradan bir partinin mücadelesi değildir. Demokrasiyi yaşatma, Atatürk ilkelerini Türkiye’de hâkim kılma mücadelesidir. Partimiz en ufak bir yara almadan devam edecektir. Genel Başkanımız Deniz Baykal da her türlü yardımı yapacağını söylemiştir.Amacımız, Sayın Genel Başkanımızın bu sorumluluğu tekrar üstlenmesidir. Ama kendisi 'Ben bu kurultaya katılmayacağım' dedi.CHP’liler Sayın Deniz Baykal’ın çizdiği doğrultuda yürümeye devam edecektir. CHP, 2. cumhuriyetçi liberal bir parti olmayacaktır. Bu CHP’nin temel çizgisidir. Bütün arkadaşlarımız istifa etmemesi için ısrar etti. Özellikle benim gibi 1960’lı yıllardan beri beraber mücadele veriyorsanız bu zor bir ayrılıktır. Ama bu sürekli bir ayrılık değildir. Mücadelemizde yine birlikteyiz.Sayın Baykal, bazılarının dediği gibi koltuğuna yapışan biri değil gereğini yapan biri olduğu ortaya çıktı."Özyürek, 22-23 Mayıs'ta yapılacak CHP Kurultayı'nda Baykal'ın aday olup olmayacağının sorulması üzerine, Özyürek, şunları kaydetti:''Kendisi, 'Ben bu Kurultay'a katılmayacağım, artık partimiz, partililerimiz yolunu çözmelidir' dedi. Bir de duygusal ifadesi var, 'CHP'yi dizayn etmek isteyenler için de bu alanı boşaltıyorum' dedi.''Özyürek, gün içinde Merkez Yönetim Kurulu'nun toplanacağını ve durumun değerlendirileceğini de bildirdi.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade ederken, Baykal'ın göreve çağrılırsa gelmeme şansını olmadığını ifade etti:"Örgütümüz daha güçlü bir şekilde mücadelesine devam edecektir. Ancak Baykal da göreve çağrılırsa gelmeme şansı yoktur. Hükümet bu üzerindeki kara lekeyi derhal temizlemek zorundadır."Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, CHP lideri Baykal'ın istifasını havalimanında basın mensuplarında öğrendiğini kendisinin de uöakta olduğunu belirtirken istifayla ilgil olarak "Kendi kararıdır saygı göstermek lazım" sözlerini kullandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, bu çirkin olayın gündeme getiriliş zamanlaması çok dikkat çekici olduğunu, bu zamanlamayı 'masum' olarak nitelendirmek pek mümkün olmadığını ifade etti:"Zira, Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek bir referanduma gitme ihtimali var, CHP'nin, Anayasa Mahkemesine gitmek için organizasyonu yapma hazırlığı var ve CHP Kurultayı ay sonunda yapılacak. Bu zamanlamayı çok masum olarak nitelendirmek pek mümkün değil."BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasını değerlendirirken, ''Umarız, Türk solunun toparlanması açısından yeni bir başlangıca vesile olur'' dedi.Yıldız, bir siyasi partinin genel başkanının, böyle bir olayın ardından, hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını ifade etti.İnsanların yaşamlarında yaptıklarından sorumlu olduklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:"Genel Başkan düzeyindeki bir kişinin isminin bu tür bir olayla anılıyor olması, sorumluluk getiriyor. Göstermesi gereken saygıyı göstermiştir. Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir."DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Sayın Baykal, istifa ederek onurlu bir politikacı olduğunu gösterdi''Cindoruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Baykal, eğer söylediği komployu ispat edebilirse siyasete tekrar dönebilir, görevlerine tekrar kavuşabilir'' görüşünü dile getirdi.DSP Genel Başkanı Masum Türker de CHP lideri Baykal'ın istifasının kendi kararı olduğunu ifade ett:"Bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Baykal’ın kendi kararıdır. Bu konuda yapılan bir şantajı Sayın Baykal’ın siyaset hakkına engel hareketi olarak görüyorum. Olayın içyüzünü bilmiyorum. İstifayı kendisinin baskılara karşı mücadelesini sürdürmek için yaptığı bir davranış olarak görüyorum."BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, ''Deniz Baykal gibi bir kimlik komplo sonrası Türk siyasetinden tasfiye ediliyormuş gibi bir durumu içime sindiremiyorum'' dedi.Eski CHP Genel Başkanları'ndan Hikmet Çetin , Baykal ile kendisinin 54 yıllık dostluğunun olduğunu, birlikte mücadelelerinin olduğunu ifade ederken, çok üzgün olduğunu dile getirdi:"Eşi benim sınıf arkadaşım. Böylesine bir yakınlığım dostluğum var. O bakımdan çok üzgünüm.Bütün gençlik yıllarımda bütün emeğimi CHP’ye verdim. Şu veya bu nedenle ayrılmak zorunda kaldım. Ama Deniz Bey’le dostluğum hiç değişmedi."Hürriyet Gazetesi yazarı Tufan Türenç de Baykal'ın istifasıyla ilgili, "Türk siyaseti için büyük bir kayıptır. Ama şunu söylemeliyiz tüm isyasetçiler için örnek bir davranış sergilemiştir.Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.Türenç kendisine saygı duymaktan başka bir şey yapamayacağını ifade etti:"Son derece onurlu bir davranış gösterdi. Dilerim tüm siyasetçilere bu davranış örnek olsun. Bu davranışın partiyi de zor durumda bırakacağına inanmıyorum.Böyle onurlu bir lidere sahip olan parti varlığını daha da güçlendirerek devam edecektir diye düşünüyorum" dedi.Baykal için çok üzgünüm. Böyle noktalamamaydı. Bu iğrenç komploculara en iyi dersin verilmesi ve gerekir."Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerci ortaya çıkan durumun CHP ile sınırlı kalacağını sanmadığını belirterek düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:"Uzun bir zamandır solda yeni bir yapılanmadan bahsediliyordu. İstifa kararı yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir.Sayın Baykal’ın Sayın Başbakan’ı hedef göstermesi acaba kutuplaşmayı arttırır mı? Sayın Başbakan’ın omuzlarında çok büyük bir yük var. O yük şu anda daha da arttı."