'Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti' iddiasına CHP'den yalanlama

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürdü. Yılman’ın iddiasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den yalanlama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sevilay Yılman "Yanlış bir bilgi dolaşıyor şu anda #denizbaykal la ilgili… Henüz ölmedi hayatta ancak durumu iyi değil. Beyin ölümü gerçekleşmiş durumda" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel: Duyumların tamamı asılsızdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yılman’ın iddiasının ardından açıklama yaptı. Özel açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."