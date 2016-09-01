"Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran çilingir polisler Hollanda'da eğitim aldı"

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal başta olmak üzere siyasetçiler, bürokratlar ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik ortaya çıkarılan kaset komplosunda görev alan çilingir polislerin Hollanda'da eğitim aldıkları öne sürüldü. Ayrıca sivil kökenli çilingilere açtıkları kapılar karşılığında örtülü ödenekten paralar verildiği de iddia edildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kaset komplosu” soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi.

Savcı Alpaslan Karabay’ın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) önemli bulgulara ulaştı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, soruşturma için KOM Dairesi’nde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, soruşturma boyu kaset komplosu kurbanı olan siyasiler ve bürokratlar ile emekli askerlere ulaştı.

30 kişilik ekip kuruldu

Daha sonra alınan ifadelerle birlikte evlere giren çilingirleri tespit eden polis, detaylı çalışmalar sonucu EGM İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görev yapan ve kaset komplosu operasyonlarında görev alan polislere ulaşmayı başardı.

Çok gizli yürütülen soruşturmada her iki birimde görev yapan yaklaşık 30 kişiden oluşan ekibin, hedef seçilen siyasilere ve diğer kişilere yönelik önce sahte isim ve ihbarlar sonucu mahkemeden “önleme dinlemesi” izni alarak ilişkilerini ve rutin hayatlarının mercek altına aldıkları anlaşıldı. Daha sonra elde edilen bilgiler ve telefon dinleme ile izleme sistemlerinin kullanarak hedef kişilere ait adresleri belirleyen gizli kayıt ekibinin, bu adreslere özel çalışmalar yaptıkları anlaşıldı

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Kameralı vazolar

Bu adreslere gizli kamera yerleştirilmesi sırasında evde yapacakları çalışmalarda yakalanmamak için hedef kişilerin telefonlarına ait HTS kayıtlarının takip edildiği ortaya çıkarıldı.

Bu takiplerde hedef kişilerin genellikle yatak odalarına gizli kameraların yerleştirildiği anlaşıldı. Gizli kameraların, hedef kişinin bulunduğu ya da bulunacağı eve önceden çilingir yardımıyla giren istihbarat ekibinin, gizli çekim yapılacak evin bölümlerinin fotoğrafladığı ve sonra çoğunluğu EGM İstihbarat Dairesi’ndeki özel atölyelerde imal edilen gizli kamera sistemi yerleştirilmiş saksı, televizyon, vazo benzeri eşyaların gerçeği ile fotoğraflarda görülen yerlere konulduğu belirlendi.

Siyasilere yönelik kaset komplosunda “çilingir” olarak görev alan İstihbarat Dairesi’ndeki bazı polislerin de eğitim amacıyla yurt dışına gönderildiği ortaya çıktı.

KOM Dairesi, soruşturma kapsamında Hollanda’da kapı kilidi açma eğitimi alan polislere ait Hollanda’daki eğitimde çekilen görüntülere de ulaştı. Ayrıca bazı kapıların açılmasında zorlanılması üzerine özel ekbin sivil çilingirleri devreye soktuğu da belirlendi. İfadeleri alınan sivil çilingirler girdikleri evlerin sahibini bilmediklerinin, polislerin kendilerini “devlet işi için kapı açtırmaya” çağırdığını anlattıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, sivil çilingirlere açtıkları kapılar karşılığında EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nca kullanılan “Örtülü Ödenek”ten ödeme yapıldığı saptandı.

Dosyada adı geçen vekillerin polise yardımcı olduğu, mağdur sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında hazırlanan dosyada Gülen bir numaralı sanık olarak yer aldı. Cemaatin emniyet imamı olarak bilenen Kozanlı Ömer ismiyle tanınan Osman Hilmi Özdil ise 2 numaralı sanık oldu.

Baytok ve Baykal’ın evi





Yapılan araştırmalarda Baykal’a yönelik yasadışı kamera kaydının eski CHP milletvekili Nesrin Baytok’un evinde yapıldığı kesinleşti. Kaydın yapıldığı eve giden soruşturma ekibi, kameranın nereye, hangi biçim ve şekilde, hangi açıyla kayıt yapıldığını ayrıntısıyla tespit etti.

Baykal’ın halen ikamet ettiği Angora Evleri sitesindeki evine de kamera sistemi yerleştirildiği anlaşıldı. Soruşturma ekibi, hem çilingirlerin ifadelerinden hem de gözaltına alınan şüphelilere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarından Angora Sitesi’ndeki evde de çalışma yapıldığını kesinleştirdi.