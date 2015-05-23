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Deniz Baykal'a göre CHP hangi bakanlığı kesinlikle almalı?

'Erdoğan anladı tek başına iktidar olamayacağını, baktı, gördü Davutoğlu ile bu iş olmuyor. İndi meydanlara miting yapıyor'

23 Mayıs 2015 23:02

CHP Antalya Milletvekili Adayı, eski Genel Başkan Deniz Baykal, partisinin Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde düzenlediği seçim çalışmalarına katıldı. Antalyalılarla bir araya gelen Baykal, olası bir koalisyon ihtimaline yönelik olarak, "Oldu da bir koalisyon hükümeti olursa kesin olarak Tarım Bakanlığı’nı bizim almamız gerekiyor. Ülkenin kalkındırılması için çiftçinin durumunu düzeltmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan anladı tek başına iktidar olamayacağını, baktı, gördü Davutoğlu ile bu iş olmuyor. İndi meydanlara miting yapıyor" diyen Baykal, "tarım battı" şeklindeki açıklamalarla ilgili de konuşarak, batanın tarım değil, çiftçi olduğunu söyledi. Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz tek başına iktidar olmak ama oldu da bir koalisyon hükümeti olursa kesin olarak Tarım Bakanlığı’nı bizim almamız gerekiyor. Bu ülkenin kalkındırılması için çiftçinin durumunu düzeltmek gerekiyor. Biz çiftçiye gereken önemi vermiyoruz. Tarıma zamanında Koç Holding girdi, devasa araziler alıp domates ekmeye başladı ama 2- 3 yıl sonra baktı zarar ediyor, vazgeçti.

"Siz koskoca Koç’un başaramadığını başarıyorsunuz. ’Tarım battı’ diyorlar ama böyle bir şey yok. Bu ülkede tarım batmadı, sadece çiftçi battı. Hiç batan tohumcu, fideci gördünüz mü? Ben görmedim. Tarımdan herkes çok ciddi paralar kazanıyor hatta zengin oluyor, ama çiftçinin durumu giderek kötüleşiyor. İşte biz bu durumu düzelteceğiz."

 

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